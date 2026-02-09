Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,10 %
Platz 1
Performance 1M: +11,27 %
Performance 1M: +11,27 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 2
Performance 1M: -20,66 %
Performance 1M: -20,66 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 3
Performance 1M: +22,79 %
Performance 1M: +22,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen positiv performt, jedoch gibt es Bedenken über schwache Zahlen von Siemens Gamesa. Die Ankündigung einer Dividende von 70 Cent je Aktie wird als positiv gewertet. Zudem besteht Optimismus über einen möglichen Spin-off der Windsparte, was das Kursziel anheben könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
L'Oreal
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 4
Performance 1M: +8,65 %
Performance 1M: +8,65 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 5
Performance 1M: -6,18 %
Performance 1M: -6,18 %
