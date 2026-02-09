Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen positiv performt, jedoch gibt es Bedenken über schwache Zahlen von Siemens Gamesa. Die Ankündigung einer Dividende von 70 Cent je Aktie wird als positiv gewertet. Zudem besteht Optimismus über einen möglichen Spin-off der Windsparte, was das Kursziel anheben könnte.