Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 09.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
PORR
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 1
Performance 1M: +13,96 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 2
Performance 1M: -3,52 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 3
Performance 1M: +12,12 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 4
Performance 1M: +2,39 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -5,37 %
