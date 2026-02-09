    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInnoCan Pharma Corporation AktievorwärtsNachrichten zu InnoCan Pharma Corporation

    Innocan Pharma gibt Ergebnisse einer randomisierten, verblindeten klinischen Studie mit Hunden bekannt

    LPT-CBD ist Placebo bei Schmerzlinderung überlegen

    Innocan Pharma gibt Ergebnisse einer randomisierten, verblindeten klinischen Studie mit Hunden bekannt - LPT-CBD ist Placebo bei Schmerzlinderung überlegen
    Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 9. Februar 2026 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPD) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung eines Forschungsbeitrags mit dem Originaltitel „Efficacy, pharmacokinetics and safety of liposomal synthetic cannabidiol injected subcutaneously in dogs: a randomized, blinded, placebo-controlled, crossover clinical trial“ im renommierten, Peer-geprüften Fachjournal „Frontiers in Veterinary Science“ (https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1746266) bekannt (1).

     

    Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

     

    -          Signifikante Verbesserung im Verhalten bzw. in den Körperfunktionen laut Angaben der Besitzer (p = 0,0217); 100 % der Hunde zeigten nach LPT-CBD eine verbesserte Körperfunktion gegenüber dem Placebo (25 %).

    -          Signifikante Abnahme der Lahmheit (Visual Lameness Scale; p = 0,033) und der Schmerzen (interaktive VAS; p = 0,005) nach Verabreichung von LPT-CBD im Vergleich zum Placebo.

    -          Die LPT-CBD-Injektion zeigte ein verzögertes Freisetzungsprofil mit messbaren CBD-Konzentrationen im Plasma, die bis zu vier Wochen lang nachweisbar waren.

    -          LPT-CBD wurde von allen Hunden gut vertragen und es waren nur geringfügige Nebenwirkungen zu beobachten, die von selber abklangen: kurzzeitiges Fieber (ca. 2 Tage) und eine vorübergehende Schwellung an der Injektionsstelle, die innerhalb weniger Tage ohne Behandlung verschwand.

     

    Im Anschluss an unsere vor Kurzem veröffentlichte Studie, in der die langanhaltende Wirkung von LPT-CBD bei Hunden mit Osteoarthritis nachgewiesen wurde (2), wurde in der vorliegenden Studie die Wirkung von LPT-CBD im Vergleich zum Placebo untersucht. Acht Hunde (von Hundebesitzern) mit natürlich auftretender Osteoarthritis erhielten zwei subkutane Injektionen in einem randomisierten, verblindeten Crossover-Design: 7 mg/kg synthetisches CBD in Liposomen (LPT-CBD) und ein Placebo (leere Liposomen in identischer Menge und Lipidzusammensetzung), verabreicht im Abstand von vier Wochen. Während der gesamten Studie wurden serielle Blutproben entnommen, um die Plasmakonzentrationen von CBD und seinen Metaboliten zu bestimmen und die hämatologischen und biochemischen Profile vor und bis zu vier Wochen nach den Injektionen zu bewerten. Die Wirksamkeit wurde mit Hilfe eines Hundehalsbandes zur Überwachung der körperlichen Aktivität und anhand der Bewertungen durch die Besitzer und zwei Tierärzte beurteilt.

    Innocan Pharma gibt Ergebnisse einer randomisierten, verblindeten klinischen Studie mit Hunden bekannt LPT-CBD ist Placebo bei Schmerzlinderung überlegen Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 9. Februar 2026 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPD) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit …
