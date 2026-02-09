Devisen
Euro steigt über 1,19 US-Dollar
- Euro steigt über 1,19 US-Dollar, Höchststand seit Januar.
- Chinesische Banken sollen US-Staatsanleihen begrenzen.
- Konjunkturindikator in Eurozone zeigt Aufschwung an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,19 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung in der Spitze bei 1,1906 US-Dollar gehandelt. Das ist der höchste Stand seit Ende Januar. Im frühen Handel hatte der Euro noch rund einen Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1886 (Freitag: 1,1794) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8413 (0,8478) Euro.
Für Druck auf den Dollar sorgte eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach chinesische Beamte die Banken des Landes aufgefordert haben, den Kauf von US-Staatsanleihen zu begrenzen. Wie es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiter hieß, sollen Finanzinstitute mit hohem Engagement in Staatspapiere der Vereinigten Staaten angewiesen worden sein, ihre Positionen abzubauen. Damit sinkt die Nachfrage nach den als sicher geltenden Treasuries, worunter dann auch die US-Währung leidet.
Gestützt wurde der Euro auch durch Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Februar stärker als erwartet. Damit verbesserte sich der Konjunkturindikator zum dritten Mal in Folge. Sentix sprach von einem weiteren Silberstreif am Horizont und urteilte: "Eine Aufschwungphase dürfte damit begonnen haben."
Nach dem deutlichen Wahlsieg von Japans neuer nationalkonservativer Ministerpräsidentin Sanae Takaichi legte der Yen zum Dollar etwas zu. Die Landeswährung schwankte etwas und lag zuletzt gegenüber den meisten anderen wichtigen Devisen im Plus.
Als erste japanische Partei seit dem Zweiten Weltkrieg gewannen die Liberaldemokraten bei der Wahl zum Unterhaus mehr als zwei Drittel der Sitze in der mächtigen Parlamentskammer. Der überragende Sieg verschafft der rechtsgerichteten Regierungschefin enorme Macht. Neben einer expansiveren Haushaltspolitik sei Takaichi auch eine Verfechterin einer lockereren Geldpolitik zur Unterstützung der japanischen Exportwirtschaft über einen schwächeren Yen, kommentierte DWS-Fondsmanagerin Lilian Haag. "Allerdings hat Finanzministerin Satsuki Katayama zuletzt auch durch eine Intervention der Bank of Japan deutlich gemacht, dass sie einen Wechselkurs von über 160 Yen zum Dollar für nicht tragbar hält."
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87010 (0,86790) britische Pfund, 185,65 (185,27) japanische Yen und 0,9150 (0,9175) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.030 Dollar. Das waren etwa 67 Dollar mehr als am Freitag./jsl/he
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem festen Wochenschluss über der 1,18er-Marke zielt der Kurs in der laufenden Woche bereits auf das Vorjahreshoch und könnte dieses am heutigen Dienstag testen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1820 bis 1,1930
Nächste Widerstände: 1,1918 | 1,2310
Wichtige Unterstützungen: 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1826
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Von seinem Jahreshoch im September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt hat. Dort konnte sich Unterstützung für eine Stabilisierung etablieren, in welcher der Kurs um den 100-Tage-Durchschnitt pendelt. Nachdem die 200-Tage-Linie im 1,16er-Bereich stützen konnte, hat sich in der vergangenen Woche neuer Kaufdruck gezeigt. Der feste Wochenschluss über der 1,18er-Marke dürfte auch für den Handelsstart am Montag weitere Zugewinne im Gepäck haben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1890
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag eine Stabilisierung über der 1,18er-Marke abzeichnen. Sollte der Kurs hingegen in einen Pullback übergehen, könnte ein Re-Test des 1,1750er-Bereichs zu erwarten sein.
Mögliche Tagesspanne: 1,1800 bis 1,1900 alternativ 1,1740 bis 1,1850
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie einen Ausbruch an. Zunächst bliebe jedoch die Reaktion im Bereich des Vorjahreshochs abzuwarten. Laufen die Notierungen direkt darüber hinaus, könnte die Zone um 1,22 als Kursziel für einen neuen Bewegungszweig dienen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1730 bis 1,1980
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260124132633-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde eine Stabilisierung über dem gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen eine stärkere Erholung ermöglichen. Sollte sich hingegen Widerstand bei 1,19 durchsetzen, dürfte die Tradingrange andauern.
Mögliche Wochenspanne: 1,1810 bis 1,2090 alternativ 1,1640 bis 1,1820
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag
10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex
Dienstag
16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen
Mittwoch
14:30 Uhr USA Rede US-Präsident
16:30 Uhr Rohöllagerbestände
20:00 Uhr FED-Zinsentscheid & FOMC
20:30 Uhr FED Pressekonferenz
Donnerstag
14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt
Freitag
09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarkt
10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt & VPI NRW
14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund
14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading