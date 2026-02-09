    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    KONJUNKTUR vom 09.02.2026 - 17.00 Uhr

    • Villeroy de Galhau tritt vorzeitig als Notenbankchef ab.
    • Kritik an Reiche's Reformplänen für Energiewende wächst.
    • Sentix-Konjunkturindex in Eurozone steigt überraschend an.
    Französischer Notenbankchef tritt vorzeitig ab

    PARIS - Der Gouverneur der französischen Notenbank, François Villeroy de Galhau, wird sein Amt vorzeitig niederlegen. Er bleibe noch bis Anfang Juni im Amt, teilte die französische Notenbank am Montag in Paris mit. Diese Entscheidung kam überraschend, da seine Amtszeit eigentlich bis Ende 2027 laufen sollte.

    ROUNDUP 2: Viel Kritik an Plänen Reiches zu Reformen in Energiewende

    BERLIN - Das Bundeswirtschaftsministerium hat mit Plänen zu Reformen bei der Energiewende breite Kritik ausgelöst. Ziel von Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) ist es, den Zubau von Wind- und Solaranlagen besser mit dem Netzausbau zu synchronisieren und Kosten zu senken. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gesetzentwurf hervor. Über ein "Netzpaket" hatte zuerst der "Spiegel" berichtet.

    ROUNDUP 2: Stürzt Großbritanniens Premier über den Epstein-Skandal?

    LONDON/GLASGOW - Der Epstein-Skandal droht, dem britischen Premierminister Keir Starmer das Amt zu kosten. Zum Verhängnis werden könnte ihm, dass er einen Epstein-Vertrauten zum Botschafter in den USA gemacht hat.

    Klingbeil: 'Verschiebebahnhof' für Gesundheit reicht nicht

    SPRINGE - SPD-Chef Lars Klingbeil untermauert die Forderung seiner Partei nach einer neuen Finanzierung des Gesundheitssystems. Er gucke sich auch jeden Vorschlag der Union dazu an, "nur es müssen dann auch ernsthafte Strukturveränderungen sein", sagte der Finanzminister bei einer SPD-Veranstaltung in Springe bei Hannover.

    Ost-Wirtschaft wirbt für Expo 2035

    BERLIN - Die ostdeutschen Industrie- und Handelskammern (IHK) machen sich für eine Weltausstellung Expo 2035 in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg stark. Von der "Strahlkraft" einer solchen internationalen Ideenwerkstatt und Leistungsschau profitiere ganz Deutschland, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von 15 Kammern aus sechs Bundesländern. "Der zu erwartende Innovations- und Investitionsschub wird insbesondere auf die ostdeutschen Bundesländer mit der Metropolregion nachhaltig positive Effekte haben."

    Eurozone: Sentix-Konjunkturindex steigt zum dritten Mal in Folge

    LIMBURG - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend stark verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Februar um 6 Punkte auf plus 4,2 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Die ist der höchste Wert seit dem vergangenen Juli und deutlich besser als von Analysten gedacht. Diese hatten nach dem leicht negativen Wert im Januar 0,0 Punkte erwartet.

    ROUNDUP: Wie die Grundrente bei den Betroffenen wirkt

    BERLIN - Mit einer Grundrente von durchschnittlich 97 Euro im Monat hat der Staat zuletzt mehr als einer Million Menschen in Deutschland das Alterseinkommen aufgebessert. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Regensburg für die Bundesregierung. Der Bericht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Studie zeige, dass die Grundrente "zielgerichtet" bei den Menschen ankomme, sagte Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) der dpa.

    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
