    SwitchBot bringt KI Hub auf den Markt - den weltweit ersten lokalen Home-KI-Agenten mit Unterstützung für OpenClaw

    Foto: Meta Platforms

    TOKYO, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Home-Robotics-Systemen, gab heute die Markteinführung von SwitchBot KI Hub bekannt, dem weltweit ersten lokalen Home-KI-Agenten mit Unterstützung für OpenClaw, ein Open-Source-Framework für autonome KI-Agenten.

    Durch die Kombination von Edge-AI-Computing, Vision-Language-Modellen (VLM) und einer einheitlichen Smart-Home-Steuerung in einem einzigen Hub erkennt KI Hub reale Ereignisse über angeschlossene Kameras, ermöglicht KI-gestützte Automatisierungen und fungiert in Verbindung mit Frigate als lokales NVR-System. In Kombination mit OpenClaw können Nutzer Geräte steuern, auf KI-Modelle zugreifen und die Hausautomatisierung ganz natürlich über alltägliche Chat-Apps verwalten.

    Die offizielle Unterstützung für den Betrieb von OpenClaw auf dem SwitchBot KI Hub soll bis Ende Februar eingeführt werden, während der erweiterte Zugriff auf SwitchBot Skills über OpenClaw bis Ende März ausgerollt werden soll.

    Erster lokaler Home-KI-Agent mit Unterstützung für OpenClaw

    Im Gegensatz zu cloud- oder PC-basierten OpenClaw-Implementierungen bietet SwitchBot KI Hub eine echte OpenClaw-Unterstützung für einen dauerhaft aktiven KI-Betrieb – kostengünstiger und komfortabler.

    Ab Ende Februar können Nutzer OpenClaw direkt auf dem SwitchBot KI Hub ausführen und so eine einfachere und kosteneffizientere Lösung im Vergleich zu PC-basierten Implementierungen nutzen. Nach Abschluss der Einrichtung erhalten Nutzer über einen OpenClaw-Bot-Kontakt Zugriff auf eine Reihe von Large-Language-KI-Modellen in bis zu 50 Chat-Apps, darunter WhatsApp, iMessage und Discord. Gleichzeitig kann OpenClaw über entsprechende Skills auf Smart-Home-Geräte plattformübergreifend zugreifen, darunter Home Assistant, Apple Home und Google Home.

    Bis Ende März können Nutzer über OpenClaw auf SwitchBot Skills zugreifen und mithilfe von Chat-Apps sowohl lokal als auch über das Vision-Language-Modell (VLM) Geräte verwalten, die mit KI Hub verbunden sind, sowie auf KI Hub erstellte Hausautomatisierungen steuern.

    Als eigenständig auf persönlichen Geräten laufende Lösung bietet KI Hub eine dedizierte, isolierte Umgebung für die KI-Ausführung, die zum Schutz persönlicher Daten beiträgt und gleichzeitig Bereitstellungszeit und Systemaufwand reduziert.


    Erster Edge-Hub mit VLM-Ausstattung

    Eigenständig eingesetzt fungiert SwitchBot KI Hub als intelligenter Edge-Hub, der menschenähnliches visuelles Verständnis, KI-gestützte Automatisierung und datenschutzorientiertes Videomanagement vereint.

