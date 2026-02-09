    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsnet digital AktievorwärtsNachrichten zu net digital
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Net Digital AG Likely Surpasses 2025 Revenue & Earnings Targets

    Defying its own expectations, net digital AG is set to outperform its 2025 targets, driven by strong growth in billing services, communications, and service aggregation.

    Net Digital AG Likely Surpasses 2025 Revenue & Earnings Targets
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • net digital AG is likely to exceed its 2025 annual forecasts for both revenue and earnings.
    • Preliminary figures indicate consolidated revenue of approximately EUR 38 million, surpassing the forecast of EUR 33 to 35 million.
    • EBITDA is expected to rise to EUR 4.2 million, exceeding the forecast range of EUR 3.6 to 4.0 million.
    • In 2024, the company reported consolidated revenue of EUR 10.9 million and EBITDA of EUR 0.188 million.
    • The positive performance in 2025 was primarily driven by billing services, communications, and service aggregation.
    • The Management Board anticipates continued positive business development for the full 2026 financial year.


    net digital

    +10,32 %
    -1,16 %
    -5,03 %
    +5,59 %
    +474,32 %
    +1.498,13 %
    ISIN:DE000A2BPK34WKN:A2BPK3





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Net Digital AG Likely Surpasses 2025 Revenue & Earnings Targets Defying its own expectations, net digital AG is set to outperform its 2025 targets, driven by strong growth in billing services, communications, and service aggregation.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     