Net Digital AG Likely Surpasses 2025 Revenue & Earnings Targets
Defying its own expectations, net digital AG is set to outperform its 2025 targets, driven by strong growth in billing services, communications, and service aggregation.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- net digital AG is likely to exceed its 2025 annual forecasts for both revenue and earnings.
- Preliminary figures indicate consolidated revenue of approximately EUR 38 million, surpassing the forecast of EUR 33 to 35 million.
- EBITDA is expected to rise to EUR 4.2 million, exceeding the forecast range of EUR 3.6 to 4.0 million.
- In 2024, the company reported consolidated revenue of EUR 10.9 million and EBITDA of EUR 0.188 million.
- The positive performance in 2025 was primarily driven by billing services, communications, and service aggregation.
- The Management Board anticipates continued positive business development for the full 2026 financial year.
