net digital AG übertrifft 2025-Prognose bei Umsatz & Gewinn
Die net digital AG überrascht mit starken vorläufigen Zahlen für 2025: Umsatz und Ergebnis liegen klar über den eigenen Erwartungen und setzen das Wachstum von 2024 dynamisch fort.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Die net digital AG hat die Jahresprognose für 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen.
- Der vorläufige Konzernumsatz für 2025 liegt bei rund 38 Mio. EUR, die Prognose war 33 bis 35 Mio. EUR.
- Das EBITDA für 2025 wird auf etwa 4,2 Mio. EUR geschätzt, die Prognose lag bei 3,6 bis 4,0 Mio. EUR.
- Im Jahr 2024 betrug der Konzernumsatz 10,9 Mio. EUR und das EBITDA 0,188 Mio. EUR.
- Die positive Entwicklung wurde vor allem durch Abrechnungsdienstleistungen, Kommunikation und Serviceaggregation getragen.
- Das Unternehmen erwartet eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2026.
