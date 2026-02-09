    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsnet digital AktievorwärtsNachrichten zu net digital
    net digital AG übertrifft 2025-Prognose bei Umsatz & Gewinn

    Die net digital AG überrascht mit starken vorläufigen Zahlen für 2025: Umsatz und Ergebnis liegen klar über den eigenen Erwartungen und setzen das Wachstum von 2024 dynamisch fort.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Die net digital AG hat die Jahresprognose für 2025 voraussichtlich bei Umsatz und Ergebnis übertroffen.
    • Der vorläufige Konzernumsatz für 2025 liegt bei rund 38 Mio. EUR, die Prognose war 33 bis 35 Mio. EUR.
    • Das EBITDA für 2025 wird auf etwa 4,2 Mio. EUR geschätzt, die Prognose lag bei 3,6 bis 4,0 Mio. EUR.
    • Im Jahr 2024 betrug der Konzernumsatz 10,9 Mio. EUR und das EBITDA 0,188 Mio. EUR.
    • Die positive Entwicklung wurde vor allem durch Abrechnungsdienstleistungen, Kommunikation und Serviceaggregation getragen.
    • Das Unternehmen erwartet eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2026.


    ISIN:DE000A2BPK34WKN:A2BPK3





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
