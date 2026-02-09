Der Börsen-Tag
DAX & Co. im Aufwind – Tech schwächelt, S&P 500 zieht davon
Europas Börsen im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX kräftig zulegen, zeigt sich der TecDAX schwächer – und auch an der Wall Street ist das Bild gemischt.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt. In Deutschland verzeichneten die Standard- und Nebenwerte durchweg Kursgewinne: Der Leitindex DAX legte um 0,98 Prozent auf 25.016,98 Punkte zu. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg um 0,65 Prozent auf 31.961,77 Punkte. Am stärksten präsentierte sich der SDAX, der um 1,18 Prozent auf 18.122,41 Punkte kletterte. Ein anderes Bild zeigt sich im Technologiesektor: Der TecDAX gab als einziger der großen deutschen Indizes nach und verlor 0,22 Prozent auf 3.628,97 Punkte. An der Wall Street ist die Tendenz gemischt: Der Dow Jones notiert mit einem leichten Minus von 0,03 Prozent bei 50.107,21 Punkten nahezu unverändert. Der breiter gefasste S&P 500 hingegen kann zulegen und steigt um 0,59 Prozent auf 6.973,23 Punkte. Damit zeigen die heutigen Marktbewegungen eine robuste Entwicklung bei deutschen Standard- und Nebenwerten, während Technologiewerte hierzulande schwächer tendieren. In den USA halten sich die konjunktursensiblen Blue Chips im Dow zurück, während der Gesamtmarkt im S&P 500 moderat zulegt.
DAX TopwerteDie Commerzbank führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 4.00% an, gefolgt von Siemens Energy mit 3.57% und Rheinmetall, das um 2.84% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Hannover Rueck einen Rückgang von -1.76%, während Siemens Healthineers um -2.14% fiel. Fresenius Medical Care schloss mit einem Minus von -2.24%.
MDAX TopwerteDie RENK Group glänzt im MDAX mit einem Anstieg von 5.10%, gefolgt von Hochtief mit 4.53% und TKMS, das um 4.33% zulegte.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite fiel Sartorius Vz. um -1.76%, während Bechtle einen Rückgang von -4.83% verzeichnete. Delivery Hero war mit -6.99% der größte Verlierer im MDAX.
SDAX TopwerteIm SDAX führt HYPOPORT mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.10%, gefolgt von der Friedrich Vorwerk Group mit 6.42% und tonies Registered (A), das um 5.02% zulegte.
SDAX FlopwerteEckert & Ziegler fiel um -2.53%, während SMA Solar Technology um -2.83% sank. CANCOM SE verzeichnete einen Rückgang von -4.59%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sticht SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 4.82% hervor, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 3.75% und AIXTRON, das um 3.54% zulegte.
TecDAX FlopwerteSMA Solar Technology fiel um -2.83%, während CANCOM SE einen Rückgang von -4.59% verzeichnete. Bechtle war mit -4.83% der größte Verlierer im TecDAX.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt NVIDIA mit einem Anstieg von 3.28%, gefolgt von Microsoft mit 2.67% und Cisco Systems, das um 2.07% zulegte.
Dow Jones FlopwerteIBM verzeichnete einen Rückgang von -1.88%, während Amgen um -2.40% fiel. Merck & Co. war mit -3.65% der größte Verlierer im Dow Jones.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht AppLovin Registered (A) mit einem Anstieg von 13.68% hervor, gefolgt von Oracle mit 9.42% und Corning, das um 6.52% zulegte.
S&P 500 FlopwerteBest Buy fiel um -4.18%, während Molina Healthcare einen Rückgang von -5.21% verzeichnete. Expand Energy Corporation war mit -5.88% der größte Verlierer im S&P 500.
