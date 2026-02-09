    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Der Börsen-Tag

    DAX & Co. im Aufwind – Tech schwächelt, S&P 500 zieht davon

    Europas Börsen im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX kräftig zulegen, zeigt sich der TecDAX schwächer – und auch an der Wall Street ist das Bild gemischt.

    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt. In Deutschland verzeichneten die Standard- und Nebenwerte durchweg Kursgewinne: Der Leitindex DAX legte um 0,98 Prozent auf 25.016,98 Punkte zu. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg um 0,65 Prozent auf 31.961,77 Punkte. Am stärksten präsentierte sich der SDAX, der um 1,18 Prozent auf 18.122,41 Punkte kletterte. Ein anderes Bild zeigt sich im Technologiesektor: Der TecDAX gab als einziger der großen deutschen Indizes nach und verlor 0,22 Prozent auf 3.628,97 Punkte. An der Wall Street ist die Tendenz gemischt: Der Dow Jones notiert mit einem leichten Minus von 0,03 Prozent bei 50.107,21 Punkten nahezu unverändert. Der breiter gefasste S&P 500 hingegen kann zulegen und steigt um 0,59 Prozent auf 6.973,23 Punkte. Damit zeigen die heutigen Marktbewegungen eine robuste Entwicklung bei deutschen Standard- und Nebenwerten, während Technologiewerte hierzulande schwächer tendieren. In den USA halten sich die konjunktursensiblen Blue Chips im Dow zurück, während der Gesamtmarkt im S&P 500 moderat zulegt.

    DAX Topwerte

    Die Commerzbank führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 4.00% an, gefolgt von Siemens Energy mit 3.57% und Rheinmetall, das um 2.84% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnete Hannover Rueck einen Rückgang von -1.76%, während Siemens Healthineers um -2.14% fiel. Fresenius Medical Care schloss mit einem Minus von -2.24%.

    MDAX Topwerte

    Die RENK Group glänzt im MDAX mit einem Anstieg von 5.10%, gefolgt von Hochtief mit 4.53% und TKMS, das um 4.33% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite fiel Sartorius Vz. um -1.76%, während Bechtle einen Rückgang von -4.83% verzeichnete. Delivery Hero war mit -6.99% der größte Verlierer im MDAX.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt HYPOPORT mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.10%, gefolgt von der Friedrich Vorwerk Group mit 6.42% und tonies Registered (A), das um 5.02% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Eckert & Ziegler fiel um -2.53%, während SMA Solar Technology um -2.83% sank. CANCOM SE verzeichnete einen Rückgang von -4.59%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sticht SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 4.82% hervor, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 3.75% und AIXTRON, das um 3.54% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    SMA Solar Technology fiel um -2.83%, während CANCOM SE einen Rückgang von -4.59% verzeichnete. Bechtle war mit -4.83% der größte Verlierer im TecDAX.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt NVIDIA mit einem Anstieg von 3.28%, gefolgt von Microsoft mit 2.67% und Cisco Systems, das um 2.07% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    IBM verzeichnete einen Rückgang von -1.88%, während Amgen um -2.40% fiel. Merck & Co. war mit -3.65% der größte Verlierer im Dow Jones.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht AppLovin Registered (A) mit einem Anstieg von 13.68% hervor, gefolgt von Oracle mit 9.42% und Corning, das um 6.52% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    Best Buy fiel um -4.18%, während Molina Healthcare einen Rückgang von -5.21% verzeichnete. Expand Energy Corporation war mit -5.88% der größte Verlierer im S&P 500.


