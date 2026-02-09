Dax knackt wieder 25.000er-Marke - Hoffnung auf politische Klarheit

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.014 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



"Zum Start in die neue Handelswoche überwiegt am deutschen Aktienmarkt nach dem Wahlausgang in Japan und den abnehmenden Spannungen im Nahen Osten der Optimismus", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "In Tokio hat die regierende LDP-Partei über 75 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Damit kann Premierministerin Takaichi quasi durchregieren."









"Insgesamt sind die Investoren über das Wochenende zwar wieder etwas zuversichtlicher geworden, dass die Phase der hohen Volatilität vorerst beendet sein könnte. Auch bei den zuletzt deutlich unter die Räder gekommenen Software-Aktien zeichnet sich zumindest mal eine Stabilisierung ab. Dennoch dürften die Sorgen vor immer höheren Investitionen einerseits und den disruptiven Einflüssen der Künstlichen Intelligenz in diesem und anderen Bereichen andererseits nicht so schnell verschwinden."



"Auch deshalb war in Frankfurt heute lange Zurückhaltung angesagt, die Kauflaune für deutsche Aktien kam erst am Nachmittag wieder etwas zurück", sagte Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1895 US-Dollar, ein



Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.076 US-Dollar gezahlt (+2,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 137,20 Euro pro Gramm.



Der





