    GESCO SE: Insolvenz eines Partners belastet Aktie – Was jetzt?

    GESCO SE muss nach der Insolvenz der Bergische Edelstahlwerke GmbH ihre Prognose für 2025 senken – eine einmalige Belastung trifft das Konzernergebnis spürbar.

    • GESCO SE berichtet über die Insolvenz der Bergische Edelstahlwerke GmbH, die aus dem Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Dörrenberg Edelstahl GmbH resultiert.
    • Die Insolvenz führt zu einer voraussichtlichen vollständigen Abschreibung von Darlehen in Höhe von 6,3 Mio. €, was das Konzernergebnis 2025 belastet.
    • Die einmalige Belastung des GESCO Konzernergebnisses vor Steuern wird auf ca. 6,3 Mio. € geschätzt.
    • Der Vorstand erwartet nun ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 7 bis 10 Mio. € für das Geschäftsjahr 2025, zuvor lag die Prognose bei 9 bis 12 Mio. €.
    • Der endgültige Geschäftsbericht 2025 wird am 15. April 2025 veröffentlicht.
    • GESCO SE ist eine Industriegruppe mit Fokus auf Investitionsgüter und bietet Zugang zu einem Portfolio von marktführenden Unternehmen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei GESCO ist am 15.04.2026.

    Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,11 % im Minus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,350EUR das entspricht einem Minus von -3,04 % seit der Veröffentlichung.


    GESCO

    -1,64 %
    -4,65 %
    +3,39 %
    +2,69 %
    +15,53 %
    -38,51 %
    -25,97 %
    -31,26 %
    -10,23 %
