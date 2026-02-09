    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen kaum bewegt, T-Note-Future fällt leicht.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen bei 4,21 Prozent.
    • Chinesische Banken sollen US-Anleihen-Käufe begrenzen.
    US-Anleihen - Kaum verändert
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,21 Prozent.

    Die Kursausschläge hielten sich so in engen Grenzen. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch und den Inflationsbericht am Freitag. Diese könnten Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank liefern.

    Für etwas Druck auf den Anleihenmarkt sorgte eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach chinesische Beamte die Banken des Landes aufgefordert haben, den Kauf von US-Staatsanleihen zu begrenzen. Wie es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiter hieß, sollen Finanzinstitute mit hohem Engagement in Staatspapiere der USA angewiesen worden sein, ihre Positionen abzubauen. Damit sank die Nachfrage nach US-Treasuries, was auch negativ auf den europäischen Anleihenmarkt ausstrahlte./jsl/he






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
