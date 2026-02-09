Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,01 Prozent auf 112,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,21 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich so in engen Grenzen. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch und den Inflationsbericht am Freitag. Diese könnten Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank liefern.