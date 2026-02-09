Deutlicher Kurssprung bei der tonies Registered (A) Aktie - 09.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die tonies Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,36 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der tonies Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,09 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,810€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die tonies Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +15,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,55 %. Im Jahr 2026 gab es für tonies Registered (A) bisher ein Plus von +12,80 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,27 % geändert.

tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,11 % 1 Monat +9,55 % 3 Monate +47,17 % 1 Jahr +73,93 %

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd.EUR € wert.

Europas Börsen im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX kräftig zulegen, zeigt sich der TecDAX schwächer – und auch an der Wall Street ist das Bild gemischt.

Die Aktien des SDax-Neulings Tonies haben am Montag mit 11,62 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2022 erreicht. Mit rund zehn Prozent Plus im Jahr 2026 sind sie auf Kurs in Richtung ihres Rekords nach dem Börsengang im November 2021 bei …

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des SDax-Neulings blieben auf der Favoritenliste der Hamburger. Trotz der jüngsten Kursrally seien die Papiere des …

tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.