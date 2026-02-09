    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)

    Besonders beachtet!

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der tonies Registered (A) Aktie - 09.02.2026

    Am 09.02.2026 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um +7,36 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der tonies Registered (A) Aktie - 09.02.2026
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    tonies Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die tonies Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,36 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der tonies Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,09 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,810. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die tonies Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +15,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,55 %. Im Jahr 2026 gab es für tonies Registered (A) bisher ein Plus von +12,80 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,27 % geändert.

    tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,11 %
    1 Monat +9,55 %
    3 Monate +47,17 %
    1 Jahr +73,93 %

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. im Aufwind – Tech schwächelt, S&P 500 zieht davon


    Europas Börsen im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX kräftig zulegen, zeigt sich der TecDAX schwächer – und auch an der Wall Street ist das Bild gemischt.

    Tonies erklimmen erneutes Hoch seit 2022


    Die Aktien des SDax-Neulings Tonies haben am Montag mit 11,62 Euro einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2022 erreicht. Mit rund zehn Prozent Plus im Jahr 2026 sind sie auf Kurs in Richtung ihres Rekords nach dem Börsengang im November 2021 bei …

    Berenberg belässt Tonies auf 'Buy' - Ziel 14,50 Euro


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des SDax-Neulings blieben auf der Favoritenliste der Hamburger. Trotz der jüngsten Kursrally seien die Papiere des …

    tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    tonies Registered (A)

    +8,01 %
    +14,70 %
    +9,01 %
    +46,78 %
    +77,54 %
    +101,70 %
    +21,39 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der tonies Registered (A) Aktie - 09.02.2026 Am 09.02.2026 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um +7,36 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     