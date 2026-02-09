    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    Dax wieder über 25.000 Punkten - Zuversicht steigt

    • Dax über 25.000 Punkten nach Erholung am Freitag.
    • Japans Börse und Wall Street treiben europäische Märkte.
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls mit positiven Zuwächsen.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Freitag gestartete Erholung hat den Dax wieder über 25.000 Punkte katapultiert. Ein kräftiger Kurssprung an Japans Börse und ein Rekordhoch an der Wall Street sorgten für Zuversicht auch an den europäischen Aktienmärkten.

    Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 25.014,87 Punkten aus dem Tag. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,96 Prozent auf 31.965,87 Zähler und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,01 Prozent auf 6.059,01 Zähler vor. In der Schweiz und Großbritannien legten die wichtigsten Indizes nur leicht zu. In den USA setzte der Dow Jones Industrial seine Rekordrally über 50.000 Punkte fort und auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes legten zum europäischen Börsenschluss zu./ck/he





