DZ BANK stuft UNICREDIT SPA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Unicredit nach Zahlen für 2025 und der Ankündigung massiver Kapitalrückführungen an die Aktionäre von 76 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäftszahlen des vierten Quartals seien durch verschiedene Sonderfaktoren verzerrt, spannender seien die Ziele fu?r die Jahre 2028 und 2030, die sehr ambitioniert erschienen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei aber positiv, dass sich die Bank nicht auf den erreichten Erfolgen ausruhe./mis/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,94 % und einem Kurs von 78,84EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,68 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer