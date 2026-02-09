DZ BANK stuft LINDE plc auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Linde beim unveränderten fairen Aktienwert von 460 US-Dollar von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos sieht kurzfristig keine starken Kurstreiber beim Industriegasekonzern und Anlagenbauer. Denn wesentlich für die Aktienentwicklung sei die Steigerung der Kapitalrendite, und sie sollte in den nächsten Jahren seitwärts tendieren, schrieb er am Montag./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 380,2EUR auf Tradegate (09. Februar 2026, 18:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Aristotelis Moutopoulos
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
