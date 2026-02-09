Activate eröffnet ersten Standort in Finnland im Itis in Zusammenarbeit mit Realinvest

Der neue 929 m² große Activate-Standort im Einkaufszentrum Itis verfügt über 10 immersive Spielräume mit mehr als 700 Levels, darunter Fan-Favoriten wie Mega Grid, Mega Laser, Strike, und Hide . Die für Teams von zwei bis fünf Spielern konzipierten 60-minütigen Sessions kombinieren körperliche Aktivität, Strategie und Teamwork und bieten ein interaktives Unterhaltungserlebnis der nächsten Generation, das derzeit in Finnland einzigartig ist.

WINNIPEG, Manitoba, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Activate, das weltweit führende aktive Spielerlebnis, freut sich, die Eröffnung seines ersten Standorts in Helsinki, Finnland, bekannt zu geben. Die Markteinführung ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Expansion von Activate und wurde durch eine strategische, marktübergreifende Partnerschaft mit Realinvest ermöglicht, einem führenden skandinavischen Immobilien- und Investmentunternehmen, das in der gesamten nordischen Region tätig ist.

„Unser Ziel war es schon immer, ein wirklich globales Gaming-Netzwerk aufzubauen, das Menschen durch Spielen miteinander verbindet", so Adam Schmidt, Mitgründer und CEO von Activate. „Die Eröffnung unseres ersten Standorts in Finnland ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieser Vision. Durch unsere Partnerschaft mit Realinvest bringen wir das immersive, soziale Entertainment von Activate auf einen Markt, der Innovation schätzt. Wir freuen uns, Finnland in der globalen Activate-Community willkommen zu heißen."

Susanna Kolu, Geschäftsführerin in Helsinki, fügte hinzu: „Es ist spannend, ein energiegeladenes Spielerlebnis nach Helsinki zu bringen, wo die Spieler buchstäblich hinter ihrem Bildschirm hervortreten und auf das Spielfeld treten. Der internationale Erfolg von Activate in Verbindung mit der starken Gaming-Kultur Finnlands macht dies zu einer perfekten Kombination."

Activate wurde 2019 in Kanada gegründet und wurde mit seinem innovativen Ansatz für persönliches Gaming schnell zu einem Social-Media-Phänomen. Dank RFID-Technologie und immersiven Umgebungen verfolgt Activate die Leistung jedes einzelnen Spielers im Laufe der Zeit, sodass Gäste Level aufsteigen, Erfolge freischalten, Next Level Rewards verdienen und endlosen Spielspaß genießen können.

Heute betreibt Activate mehr als 65 Standorte weltweit und ist auf dem besten Weg, bis 2026 30 weitere Standorte zu eröffnen, darunter sieben neue Standorte mit Realinvest in der nordischen Region, mit sieben geplanten Eröffnungen in Stockholm (SWE), Kopenhagen (DNK), Oslo (NOR), Göteborg (SWE) und Burgan (NOR).

INFORMATIONEN ZU ACTIVATE

Activate ist das weltweit erste aktive Spielerlebnis, bei dem die Spieler #EnterTheGame erleben. Activate bietet eine einzigartige Mischung aus körperlicher Aktivität und Gaming, die einen gesunden Lebensstil fördert. Jeder Activate-Standort verfügt über unterhaltsame und interaktive Räume, in denen Spieler gemeinsam arbeiten oder gegeneinander antreten können, während sie ihre Erfolge verfolgen. Mit seinem globalen Hauptsitz in Winnipeg, Kanada, ist Activate auf mehr als 65 Standorte in Kanada, den USA, Frankreich, Finnland, Mexiko, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gewachsen.

