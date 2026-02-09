Bechtle Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 09.02.2026

Mit einer Performance von -5,00 % musste die Bechtle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute bei der Bechtle Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bechtle-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,65 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -16,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,85 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Bechtle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,29 % 1 Monat -17,34 % 3 Monate +4,65 % 1 Jahr +14,97 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,57 Mrd.EUR € wert.

Die am Freitag gestartete Erholung hat den Dax wieder über 25.000 Punkte katapultiert. Ein kräftiger Kurssprung an Japans Börse und ein Rekordhoch an der Wall Street sorgten für Zuversicht auch an den europäischen Aktienmärkten. Der deutsche …

Europas Börsen im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX kräftig zulegen, zeigt sich der TecDAX schwächer – und auch an der Wall Street ist das Bild gemischt.

Top- und Flop-Aktien am 09.02.2026 im TecDAX.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -4,58 %. HPI notiert im Minus, mit -27,66 %. DATAGROUP legt um +0,28 % zu Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -3,04 %. Computacenter notiert im Plus, mit +1,14 %.

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

