    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 09.02.2026

    Am 09.02.2026 ist die Bechtle Aktie, bisher, um -5,00 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Besonders beachtet! - Bechtle Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 09.02.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

    Bechtle aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.02.2026

    Mit einer Performance von -5,00 % musste die Bechtle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute bei der Bechtle Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.865,00€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.384,08€
    Basispreis
    2,66
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bechtle-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,65 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -16,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,85 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

    Bechtle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,29 %
    1 Monat -17,34 %
    3 Monate +4,65 %
    1 Jahr +14,97 %

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,57 Mrd.EUR € wert.

    Dax wieder über 25.000 Punkten


    Die am Freitag gestartete Erholung hat den Dax wieder über 25.000 Punkte katapultiert. Ein kräftiger Kurssprung an Japans Börse und ein Rekordhoch an der Wall Street sorgten für Zuversicht auch an den europäischen Aktienmärkten. Der deutsche …

    DAX & Co. im Aufwind – Tech schwächelt, S&P 500 zieht davon


    Europas Börsen im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX kräftig zulegen, zeigt sich der TecDAX schwächer – und auch an der Wall Street ist das Bild gemischt.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 09.02.2026 im TecDAX.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -4,58 %. HPI notiert im Minus, mit -27,66 %. DATAGROUP legt um +0,28 % zu Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -3,04 %. Computacenter notiert im Plus, mit +1,14 %.

    Bechtle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    -4,67 %
    -16,59 %
    -17,31 %
    +4,01 %
    +14,80 %
    -10,83 %
    -36,98 %
    +194,18 %
    +602,54 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bechtle Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 09.02.2026 Am 09.02.2026 ist die Bechtle Aktie, bisher, um -5,00 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     