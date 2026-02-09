    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMHP Hotel AktievorwärtsNachrichten zu MHP Hotel
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    MHP Hotel AG: Roundtable für Investoren am 24.02.2026

    NuWays veranstaltet am 24.02.2026 um 10:00 Uhr einen Roundtable mit Jörg Frehse, Dr. und Maximilian Michaelsen, null der MHP Hotel AG. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit der MHP Hotel AG. Der CEO (Jörg Frehse) und Maximilian Michaelsen (Senior Director Corporate Finance) werden den Start des Unternehmens in das neue Jahr Revue passieren lassen, einschließlich des kürzlich unterzeichneten Vertrags für ein neues Hotel.

    Unternehmen: MHP Hotel AG
    Datum: 24.02.2026 10:00 Uhr
    Speaker: Jörg Frehse, Dr. und Maximilian Michaelsen, null


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/kicking-off-2026-nqZrz1G

    +++

    Über MHP Hotel AG: Die MHP AG ist eine Hotelinvestment-, Entwicklungs- und Managementgesellschaft, die sich auf Hotels der gehobenen und sowie der Luxus-Klasse spezialisiert hat. Im Rahmen eines kapitalschonenden Pachtmodells arbeitet MHP mit führenden globalen Hotelketten wie Marriott (Autograph Collection, JW Marriott und andere) zusammen und entwickelt außerdem seine eigene Lifestyle-Marke MOOONS. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Maximierung der betrieblichen Effizienz, die Steigerung der durchschnittlichen Tagesraten (ADR) und die Integration leistungsstarker Food & Beverage (F&B)-Konzepte zur Verbesserung der Rentabilität. MHP verwaltet in der Regel Hotels in zentralen Innenstadtlagen in wichtigen Märkten und nutzt sein Branchen-Know-how und seinen Markenzugang zur Neupositionierung und Optimierung der Anlagen. Neben dem Management durch Dritte geht MHP gelegentlich Co-Investitionen an der Seite institutioneller Investoren ein und kann so von langfristigen Wertsteigerungen profitieren. MHP, mit Hauptsitz in München, kombiniert strategisches Wachstum, qualitativ hochwertige Umsetzung und eine flexible Struktur, um für Partner, Gäste und Stakeholder dauerhafte Werte zu schaffen.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von NuWays AG
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    MHP Hotel AG: Roundtable für Investoren am 24.02.2026 NuWays veranstaltet am 24.02.2026 um 10:00 Uhr einen Roundtable mit Jörg Frehse, Dr. und Maximilian Michaelsen, null der MHP Hotel AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     