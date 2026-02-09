    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Armenien und USA vereinbaren Atomkooperation

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Armenien vereinbaren Atomenergie-Kooperation.
    • Fünf Milliarden US-Dollar für Technikexporte genehmigt.
    • Militärhilfe: Aufklärungsdrohnen für Armenien geplant.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ERIWAN (dpa-AFX) - Armenien und die USA haben bei einem Besuch von US-Vizepräsident JD Vance in Eriwan eine milliardenschwere Kooperation in der Atomenergie vereinbart. Damit dringen die USA in eine Domäne Russlands vor, das bisher die Technik für das einzige Kernkraftwerk der Südkaukasusrepublik geliefert hat.

    Das Abkommen erlaube US-Technikexporte im Wert von fünf Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden Euro) sowie Verträge über nuklearen Brennstoff und Wartung für vier Milliarden US-Dollar. Das sagte Vance nach einem Treffen mit dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan. "Das bedeutet: kleine modulare Reaktoren", sagte er. Die USA hätten genügend Vertrauen zu Armenien, ihm diese neue Technologie zu liefern.

    Friedensschluss unter Trumps Augen

    Unter den Augen von US-Präsident Donald Trump hatten die seit Jahrzehnten verfeindeten ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien vergangenes Jahr Frieden geschlossen. Trumps Führung setzt auf ökonomischen Aufschwung in der geopolitisch wichtigen Region, zu der auch Iran und die Türkei gehören.

    Als Militärhilfe werden die USA Aufklärungsdrohnen vom Typ V-Bat an Armenien liefern, sagte Vance. Er soll auf seiner Reise auch Aserbaidschan besuchen./fko/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
