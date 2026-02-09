Osisko Development vergibt Auftrag für Projekt- und Bauleitungsdienstleistungen zur Entwicklung des Goldprojekts Cariboo

Montreal, Québec, 9. Februar 2026 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ ) freut sich, bekannt zu geben, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Barkerville Gold Mines Ltd., einen endgültigen Projekt- und Bauleitungsdienstleistungsvertrag mit JDS Energy & Mining Inc. („JDS“) für die Entwicklung des Goldprojekts Cariboo in British Columbia (das „Goldprojekt Cariboo“) abgeschlossen hat.

Sean Roosen, Chairman und CEO, kommentierte: „Die Formalisierung unserer Partnerschaft mit JDS unterstützt einen integrierten Ansatz für die Projektdurchführung, während wir die nächste Phase der Arbeiten auf dem Goldprojekt Cariboo vorantreiben. Die Erfahrung von JDS im Projekt- und Baumanagement bietet zusätzliche Kapazitäten und Strukturen für die Planung und Ausführung und unterstützt den disziplinierten Fortschritt bei der Entwicklung des Goldprojekts Cariboo.“

Über JDS Energy & Mining Inc.

JDS ist ein in Westkanada ansässiges Bergbau-Dienstleistungsunternehmen, das 2004 von Jeff Stibbard gegründet wurde und sich aus einem vielfältigen Team von qualifizierten und sehr erfahrenen Bergbau- und Bauprofis zusammensetzt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung zweckmäßiger Lösungen und der Schaffung von Mehrwert für Kunden hat sich JDS einen Ruf für die Umsetzung und Ausführung von Projektplänen innerhalb des Budgets, des Zeitplans und vor allem unter sicheren Bedingungen erworben. Das JDS-Team ist stolz darauf, Projekte vom Konzept über den Betrieb bis hin zur Rekultivierung zu realisieren – ein Ansatz, den es bei seinen kanadischen und internationalen Projekten verfolgt. Zu den bisherigen Projekten gehören die Mine Minto, die Mine Gahcho Kue und die Mine Silvertip. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://jdsmining.ca.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein Goldentwicklungsunternehmen auf dem nordamerikanischen Kontinent, das sich auf ehemals produzierende Bergbaureviere mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts, dem vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.