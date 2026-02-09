Börsen Update USA - 09.02. - US Tech 100 stark +0,87 %

Der Dow Jones steht bei 50.111,39 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,15 %, Cisco Systems +1,60 %, Microsoft +1,58 %, Goldman Sachs Group +1,04 %, Caterpillar +0,81 %

Flop-Werte: Merck & Co -4,84 %, Amgen -3,25 %, Walmart -2,74 %, Apple -2,73 %, 3M -2,62 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:48) bei 25.276,57 PKT und steigt um +0,87 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +13,45 %, Shopify +5,54 %, Palantir +5,30 %, Take-Two Interactive Software +3,90 %, Broadcom +3,43 %

Flop-Werte: Workday (A) -7,33 %, Booking Holdings -4,65 %, Old Dominion Freight Line -3,72 %, Micron Technology -3,32 %, Roper Technologies -3,31 %

Der S&P 500 steht bei 6.967,34 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +13,45 %, Oracle +9,57 %, Palantir +5,30 %, Qnity Electronics +5,18 %, Viatris +4,54 %

Flop-Werte: Waters Corporation -13,27 %, Willis Towers Watson -8,60 %, Arthur J.Gallagher -8,42 %, Workday (A) -7,33 %, Brown & Brown -7,06 %