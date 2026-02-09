    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck & Co AktievorwärtsNachrichten zu Merck & Co

    Merck & Co - Aktie stürzt rapide ab - 09.02.2026

    Am 09.02.2026 ist die Merck & Co Aktie, bisher, um -4,84 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

    Merck & Co aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Merck & Co Aktie. Mit einer Performance von -4,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl die Merck & Co Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +31,93 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +6,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Merck & Co auf +10,17 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

    Merck & Co Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,25 %
    1 Monat +3,96 %
    3 Monate +31,93 %
    1 Jahr +16,56 %

    Informationen zur Merck & Co Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 243,98 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. im Aufwind – Tech schwächelt, S&P 500 zieht davon


    Europas Börsen im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX kräftig zulegen, zeigt sich der TecDAX schwächer – und auch an der Wall Street ist das Bild gemischt.

    Börsenstart USA - 09.02. - Dow Jones schwach -0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Novartis und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,96 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,69 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,54 %. Sanofi legt um +0,25 % zu Roche Holding notiert im Minus, mit -1,95 %.

    Merck & Co Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck & Co

    -4,46 %
    +7,17 %
    +3,57 %
    +29,74 %
    +16,14 %
    -1,30 %
    +65,99 %
    +139,39 %
    +176,11 %
    ISIN:US58933Y1055WKN:A0YD8Q



