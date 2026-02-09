Euro steigt über 1,19 US-Dollar

EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05





Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1826





Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.





EUR/USD Prognose für Montag





Von seinem Jahreshoch im September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt hat. Dort konnte sich Unterstützung für eine Stabilisierung etablieren, in welcher der Kurs um den 100-Tage-Durchschnitt pendelt. Nachdem die 200-Tage-Linie im 1,16er-Bereich stützen konnte, hat sich in der vergangenen Woche neuer Kaufdruck gezeigt. Der feste Wochenschluss über der 1,18er-Marke dürfte auch für den Handelsstart am Montag weitere Zugewinne im Gepäck haben.





Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1890





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260124132613-euro-dollar-prognose-heute-montag-woche-05.png





Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1918

Wichtige Unterstützungen: 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief | 1,1494





EUR/USD Prognose für Dienstag





Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag eine Stabilisierung über der 1,18er-Marke abzeichnen. Sollte der Kurs hingegen in einen Pullback übergehen, könnte ein Re-Test des 1,1750er-Bereichs zu erwarten sein.





Mögliche Tagesspanne: 1,1800 bis 1,1900 alternativ 1,1740 bis 1,1850









EUR/USD Prognose für diese Woche





Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie einen Ausbruch an. Zunächst bliebe jedoch die Reaktion im Bereich des Vorjahreshochs abzuwarten. Laufen die Notierungen direkt darüber hinaus, könnte die Zone um 1,22 als Kursziel für einen neuen Bewegungszweig dienen.





Mögliche Wochenspanne: 1,1730 bis 1,1980





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260124132633-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png





EUR/USD Prognose für nächste Woche





Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde eine Stabilisierung über dem gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen eine stärkere Erholung ermöglichen. Sollte sich hingegen Widerstand bei 1,19 durchsetzen, dürfte die Tradingrange andauern.





Mögliche Wochenspanne: 1,1810 bis 1,2090 alternativ 1,1640 bis 1,1820





Die Börsentermine für die nächsten Tage:





Montag

10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex

Dienstag

16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen

Mittwoch

14:30 Uhr USA Rede US-Präsident

16:30 Uhr Rohöllagerbestände

20:00 Uhr FED-Zinsentscheid & FOMC

20:30 Uhr FED Pressekonferenz

Donnerstag

14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt

Freitag

09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarkt

10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt & VPI NRW

14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund

14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex









