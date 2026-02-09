    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro steigt über 1,19 US-Dollar

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,19 US-Dollar gestiegen. Mit 1,1927 Dollar erreichte die Gemeinschaftswährung den höchsten Stand seit Ende Januar. Zuletzt wurde sie im New Yorker Geschäft zu 1,1921 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1886 (Freitag: 1,1794) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8413 (0,8478) Euro gekostet.

    Für Druck auf den Dollar sorgte eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach chinesische Beamte die Banken des Landes aufgefordert haben, den Kauf von US-Staatsanleihen zu begrenzen. Wie es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen weiter hieß, sollen Finanzinstitute mit hohem Engagement in Staatspapiere der Vereinigten Staaten angewiesen worden sein, ihre Positionen abzubauen. Damit würde die Nachfrage nach den als sicher geltenden Treasuries sinken, worunter dann auch die US-Währung leidet.

    Gestützt wurde der Euro auch durch Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Februar stärker als erwartet. Damit verbesserte sich der Konjunkturindikator zum dritten Mal in Folge. Sentix sprach von einem weiteren Silberstreif am Horizont und urteilte: "Eine Aufschwungphase dürfte damit begonnen haben."

    Nach dem deutlichen Wahlsieg von Japans neuer nationalkonservativer Ministerpräsidentin Sanae Takaichi legte der Yen zum Dollar etwas zu. Als erste japanische Partei seit dem Zweiten Weltkrieg gewannen die Liberaldemokraten bei der Wahl zum Unterhaus mehr als zwei Drittel der Sitze in der mächtigen Parlamentskammer. Der überragende Sieg verschafft der rechtsgerichteten Regierungschefin enorme Macht.

    Neben einer expansiveren Haushaltspolitik sei Takaichi auch eine Verfechterin einer lockereren Geldpolitik zur Unterstützung der japanischen Exportwirtschaft über einen schwächeren Yen, kommentierte DWS-Fondsmanagerin Lilian Haag. "Allerdings hat Finanzministerin Satsuki Katayama zuletzt auch durch eine Intervention der Bank of Japan deutlich gemacht, dass sie einen Wechselkurs von über 160 Yen zum Dollar für nicht tragbar hält."/jsl/he/ajx/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
