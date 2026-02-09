Bilfinger Aktie bestätigt den positiven Trend - 09.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bilfinger Aktie. Mit einer Performance von +4,63 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bilfinger Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 128,70€, mit einem Plus von +4,63 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister, spezialisiert auf die Optimierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Hauptdienstleistungen umfassen Engineering, Wartung und Betrieb. Stark in Europa, mit Präsenz in Nordamerika und Nahost. Konkurrenten: Fluor, Jacobs, TechnipFMC. USP: Expertise in Prozessindustrie, maßgeschneiderte Effizienzlösungen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Bilfinger einen Gewinn von +42,51 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um +10,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,82 %. Im Jahr 2026 gab es für Bilfinger bisher ein Plus von +20,25 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,75 % geändert.

Bilfinger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,06 % 1 Monat +11,82 % 3 Monate +42,51 % 1 Jahr +163,30 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,84 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bilfinger

ENI, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17 %.

Bilfinger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.