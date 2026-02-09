Booking Holdings Aktie unter starkem Abgabedruck - 09.02.2026

Mit einer Performance von -5,41 % musste die Booking Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute bei der Booking Holdings Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Booking Holdings, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -16,71 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -14,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,81 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Booking Holdings eine negative Entwicklung von -22,26 % erlebt.

Booking Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,51 % 1 Monat -23,81 % 3 Monate -16,71 % 1 Jahr -24,27 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Es gibt 32 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 114,91 Mrd. € wert.

Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.