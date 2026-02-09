Visa (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 09.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Visa (A) Aktie. Mit einer Performance von -2,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,43 %, geht es heute bei der Visa (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Visa ist ein führendes Zahlungsunternehmen, das weltweit elektronische Zahlungen ermöglicht. Hauptprodukte sind Kredit- und Debitkarten. Es konkurriert mit Mastercard und American Express und hebt sich durch ein großes Netzwerk und hohe Sicherheit ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Visa (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -7,10 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Visa (A) Aktie damit um +1,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,27 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Visa (A) einen Rückgang von -8,51 %.

Visa (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,13 % 1 Monat -9,27 % 3 Monate -7,10 % 1 Jahr -19,03 %

Informationen zur Visa (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 459,11 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -3,03 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,66 %. Block (A) legt um +1,82 % zu

Visa (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.