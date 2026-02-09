Microsoft Aktie heute im Plus - 09.02.2026

Mit einer Performance von +2,08 % konnte die Microsoft Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +1,65 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 346,70€, mit einem Plus von +2,08 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

Der heutige Anstieg bei Microsoft konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,98 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -3,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microsoft auf -16,18 %.

Microsoft Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,04 % 1 Monat -15,51 % 3 Monate -19,98 % 1 Jahr -13,33 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Microsoft-Aktie, die nach einem Allzeithoch auf etwa 400 USD gefallen ist. Nutzer erwarten eine Korrektur, die möglicherweise bis in den Bereich von 200 USD führen könnte. Technische Analysen und fundamentale Bewertungen, wie das KGV, werden diskutiert, während auch externe Faktoren, die Microsofts Marktanteil beeinflussen könnten, thematisiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.

Informationen zur Microsoft Aktie

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,58 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkten am Freitag hat sich der Dow Jones Industrial zum Wochenstart über der runden Marke behauptet. Nachdem der US-Leitindex im frühen Montagshandel zunächst weiter bis auf etwas über 50.219 Zähler gestiegen …

Die Erholung vom Freitag täuscht: Laut Goldman Sachs drohen erneut massive Abgaben, weil algorithmische Trendfolger Milliarden verkaufen könnten. Geringe Liquidität verschärft das Risiko heftiger Ausschläge in beide Richtungen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,52 %. Apple notiert im Minus, mit -2,44 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,44 %. IBM verliert -1,36 % Oracle notiert im Plus, mit +8,73 %.

Microsoft Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.