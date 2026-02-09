PepsiCo Aktie unter starkem Abgabedruck - 09.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die PepsiCo Aktie. Sie fällt um -3,40 % auf 139,30€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,44 %, geht es heute bei der PepsiCo Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

PepsiCo ist ein führender globaler Anbieter von Getränken und Snacks, bekannt für Marken wie Pepsi, Lay's und Gatorade. Mit einer starken Marktpräsenz konkurriert es direkt mit Coca-Cola und Nestlé. Die Diversifikation in Getränke und Snacks sowie kontinuierliche Innovationen sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PepsiCo-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,68 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PepsiCo Aktie damit um +8,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PepsiCo auf +13,61 %.

PepsiCo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,13 % 1 Monat +16,55 % 3 Monate +12,68 % 1 Jahr -0,43 %

Informationen zur PepsiCo Aktie

Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,30 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von PepsiCo

Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,08 %. Nestle notiert im Minus, mit -0,53 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Minus, mit -0,67 %. The Kraft Heinz Company verliert -1,20 % Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -1,08 %.

PepsiCo Aktie jetzt kaufen?

Ob die PepsiCo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.