Hims & Hers Health Registered (A) Aktie verliert deutlich an Wert - -17,03 % - 09.02.2026

Die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie ist bisher um -17,03 % auf 16,155€ gefallen. Das sind -3,315 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 16,155€, mit einem Minus von -17,03 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Hims & Hers Health Registered (A) insgesamt ein Minus von -61,05 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie damit um -34,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hims & Hers Health Registered (A) -48,20 % verloren.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -34,98 % 1 Monat -50,97 % 3 Monate -61,05 % 1 Jahr -65,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Hims & Hers Aktie, die in den letzten Tagen um etwa 30% gefallen ist. Anleger sind besorgt über das zukünftige Umsatzwachstum, insbesondere im Abnehmsegment, und die rechtlichen Risiken durch die Klage von Novo Nordisk. Einige sehen die Klage als strategischen Schachzug, während andere die Bewertung der Aktie als problematisch erachten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Hims & Hers Health Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Es gibt 219 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,46 Mrd. € wert.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

