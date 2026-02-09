Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 09.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Merck & Co
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 1
Performance 1M: +3,96 %
Travelers Companies
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 2
Performance 1M: +3,82 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 3
Performance 1M: -5,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nike (B) im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität, während technische Widerstände wie die Bollinger Mittellinie den Kurs belasten. Zudem gibt es ernsthafte rechtliche Herausforderungen durch eine Klage wegen Diskriminierung, die potenziell zu Milliardenstrafen führen könnte. Anleger sind besorgt, dass die Tiefs gehalten werden müssen, um einen weiteren Rückgang zu vermeiden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.
Amgen
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 4
Performance 1M: +11,17 %
Visa (A)
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 5
Performance 1M: -9,70 %
Walmart
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 6
Performance 1M: +12,48 %
Apple
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 7
Performance 1M: +3,23 %
3M
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 8
Performance 1M: +1,19 %
Walt Disney
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 9
Performance 1M: -7,90 %
