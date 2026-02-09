Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +12,16 %
Platz 1
Performance 1M: -27,03 %
Workday (A)
Tagesperformance: -7,05 %
Platz 2
Performance 1M: -29,03 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 3
Performance 1M: -23,85 %
Shopify
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 4
Performance 1M: -32,70 %
Palantir
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 5
Performance 1M: -20,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Softwarefirma als führend betrachten und an das Potenzial glauben, zeigen andere Bedenken hinsichtlich des hohen KGVs und der Unsicherheiten bei KI. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, mit einem Rückgang auf 142$, was einen Abwärtstrend bestätigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 6
Performance 1M: -39,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Atlassian Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Atlassian Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während ein starkes Umsatzwachstum von 23 % und Verbesserungen in der Bruttomarge positiv hervorgehoben werden, sorgen der massive Rückgang des Cashflows um 49 % und anhaltende operative Verluste für Besorgnis. Die Aktie steht unter Druck, da der Markt skeptisch auf die finanziellen Herausforderungen reagiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Atlassian Registered (A) eingestellt.
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 7
Performance 1M: +12,06 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 8
Performance 1M: -20,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Take-Two Interactive Software
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Take-Two Interactive Software im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und von einer Stabilität über 160 ausgehen (Beitrag 2), äußern andere Bedenken über einen möglichen Rückgang auf 140 (Beitrag 3). Viele warten auf das Q4, um strategische Entscheidungen zu treffen (Beitrag 4). Insgesamt wird eine positive Kursentwicklung bis 2026 erwartet (Beitrag 5). Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war jedoch volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Take-Two Interactive Software eingestellt.
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 9
Performance 1M: -14,83 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 10
Performance 1M: -31,98 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 11
Performance 1M: -20,52 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 12
Performance 1M: -17,46 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 13
Performance 1M: -21,63 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 14
Performance 1M: +23,83 %
Fastenal
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 15
Performance 1M: +10,96 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 16
Performance 1M: +15,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Kurskorrektur von ca. 20 Euro pro Aktie herrscht Skepsis über Marktanteile im Vergleich zu SK Hynix und Samsung, während die hohen Kapitalausgaben von Alphabet für 2026 optimistisch stimmen. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten weitere Impulse geben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
PepsiCo
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 17
Performance 1M: +16,96 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 18
Performance 1M: -18,36 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 19
Performance 1M: +3,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen war die Kursentwicklung negativ, was auf Nervosität im Markt hinweist. Die hohe Bewertung (Forward KGV von 38) sorgt für Bedenken, während einige Anleger das langfristige Potenzial im Datencenter-Bereich betonen. Insgesamt herrscht eine zurückhaltende Stimmung unter den Käufern im Tech-Sektor.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Broadcom
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 20
Performance 1M: +2,08 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 21
Performance 1M: +5,65 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 22
Performance 1M: -17,10 %
Amgen
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 23
Performance 1M: +11,17 %
Ferrovial
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 24
Performance 1M: +7,07 %
Walmart
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 25
Performance 1M: +12,48 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 26
Performance 1M: +0,02 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 27
Performance 1M: -1,37 %
Apple
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 28
Performance 1M: +3,23 %
Intuit
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 29
Performance 1M: -34,23 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 30
Performance 1M: -15,11 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 31
Performance 1M: +4,12 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 32
Performance 1M: -20,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu MicroStrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Während einige auf einen BTC-Durchbruch über 71,5k hoffen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Kapitalverwendung und der Volatilität der Aktie. Die fundamentalen Daten zeigen jedoch eine solide Bilanz mit einem hohen Verhältnis von BTC-Beständen zu Schulden, was die Insolvenzängste relativiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 33
Performance 1M: -10,60 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 34
Performance 1M: +10,37 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 35
Performance 1M: +15,74 %
