Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 09.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Waters Corporation
Tagesperformance: -13,50 %
Tagesperformance: -13,50 %
Platz 1
Performance 1M: -18,34 %
Performance 1M: -18,34 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +12,26 %
Tagesperformance: +12,26 %
Platz 2
Performance 1M: -27,03 %
Performance 1M: -27,03 %
Willis Towers Watson
Tagesperformance: -10,75 %
Tagesperformance: -10,75 %
Platz 3
Performance 1M: -16,14 %
Performance 1M: -16,14 %
Aon Registered (A)
Tagesperformance: -9,97 %
Tagesperformance: -9,97 %
Platz 4
Performance 1M: -14,06 %
Performance 1M: -14,06 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: -9,74 %
Tagesperformance: -9,74 %
Platz 5
Performance 1M: -19,05 %
Performance 1M: -19,05 %
Oracle
Tagesperformance: +8,68 %
Tagesperformance: +8,68 %
Platz 6
Performance 1M: -18,89 %
Performance 1M: -18,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Beiträge von einer positiven Kursentwicklung und einem starken Lauf berichten, gibt es auch Bedenken über die hohe Volatilität und fundamentale Probleme, die durch den 300-Milliarden-Dollar-Deal mit OpenAI und mögliche Stellenstreichungen verursacht werden. Die Unsicherheiten in der Bewertung und der Marktreaktion sind deutlich spürbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Brown & Brown
Tagesperformance: -7,69 %
Tagesperformance: -7,69 %
Platz 7
Performance 1M: -16,59 %
Performance 1M: -16,59 %
Marsh & McLennan Cos
Tagesperformance: -7,59 %
Tagesperformance: -7,59 %
Platz 8
Performance 1M: -10,17 %
Performance 1M: -10,17 %
Workday (A)
Tagesperformance: -7,18 %
Tagesperformance: -7,18 %
Platz 9
Performance 1M: -29,03 %
Performance 1M: -29,03 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -6,44 %
Tagesperformance: -6,44 %
Platz 10
Performance 1M: -3,55 %
Performance 1M: -3,55 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 11
Performance 1M: +12,85 %
Performance 1M: +12,85 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -6,15 %
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 12
Performance 1M: -4,51 %
Performance 1M: -4,51 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -5,81 %
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 13
Performance 1M: -23,97 %
Performance 1M: -23,97 %
Viatris
Tagesperformance: +5,75 %
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 14
Performance 1M: +20,29 %
Performance 1M: +20,29 %
Corning
Tagesperformance: +5,61 %
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 15
Performance 1M: +51,40 %
Performance 1M: +51,40 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -5,53 %
Tagesperformance: -5,53 %
Platz 16
Performance 1M: -32,94 %
Performance 1M: -32,94 %
Best Buy
Tagesperformance: -5,33 %
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 17
Performance 1M: -7,90 %
Performance 1M: -7,90 %
Arch Capital Group
Tagesperformance: -5,09 %
Tagesperformance: -5,09 %
Platz 18
Performance 1M: +0,75 %
Performance 1M: +0,75 %
Merck & Co
Tagesperformance: -4,94 %
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 19
Performance 1M: +3,96 %
Performance 1M: +3,96 %
Biogen
Tagesperformance: -4,93 %
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 20
Performance 1M: +3,32 %
Performance 1M: +3,32 %
Palantir
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 21
Performance 1M: -20,06 %
Performance 1M: -20,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Softwarefirma als führend betrachten und an das Potenzial glauben, zeigen andere Bedenken hinsichtlich des hohen KGVs und der Unsicherheiten bei KI. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, mit einem Rückgang auf 142$, was einen Abwärtstrend bestätigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
General Motors
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 22
Performance 1M: -4,23 %
Performance 1M: -4,23 %
Elevance Health
Tagesperformance: -4,46 %
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 23
Performance 1M: -13,61 %
Performance 1M: -13,61 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 24
Performance 1M: -24,63 %
Performance 1M: -24,63 %
Allstate
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 25
Performance 1M: -5,14 %
Performance 1M: -5,14 %
Assurant
Tagesperformance: -4,15 %
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 26
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 27
Performance 1M: -1,86 %
Performance 1M: -1,86 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 28
Performance 1M: -19,31 %
Performance 1M: -19,31 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 29
Performance 1M: +7,60 %
Performance 1M: +7,60 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 30
Performance 1M: -20,83 %
Performance 1M: -20,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Take-Two Interactive Software
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Take-Two Interactive Software im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und von einer Stabilität über 160 ausgehen (Beitrag 2), äußern andere Bedenken über einen möglichen Rückgang auf 140 (Beitrag 3). Viele warten auf das Q4, um strategische Entscheidungen zu treffen (Beitrag 4). Insgesamt wird eine positive Kursentwicklung bis 2026 erwartet (Beitrag 5). Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war jedoch volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Take-Two Interactive Software eingestellt.
Newmont Corporation
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 31
Performance 1M: +9,34 %
Performance 1M: +9,34 %
Te Connectivity
Tagesperformance: +3,84 %
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 32
Performance 1M: -4,09 %
Performance 1M: -4,09 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 33
Performance 1M: +30,50 %
Performance 1M: +30,50 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 34
Performance 1M: +15,43 %
Performance 1M: +15,43 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 35
Performance 1M: -17,46 %
Performance 1M: -17,46 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 36
Performance 1M: -31,98 %
Performance 1M: -31,98 %
Kroger
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 37
Performance 1M: +16,74 %
Performance 1M: +16,74 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 38
Performance 1M: +3,43 %
Performance 1M: +3,43 %
KKR
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 39
Performance 1M: -22,28 %
Performance 1M: -22,28 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 40
Performance 1M: -25,69 %
Performance 1M: -25,69 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte