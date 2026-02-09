Commerzbank Aktie klettert deutlich - 09.02.2026

Mit einer Performance von +4,24 % konnte die Commerzbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +0,09 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 35,43€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Commerzbank Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +10,76 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +2,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um -1,81 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,72 % 1 Monat -0,69 % 3 Monate +10,76 % 1 Jahr +87,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Ankündigungen der Commerzbank, insbesondere zu Dividende und Aktienrückkäufen, sowie um die aktuelle Kursentwicklung, die sich nahe eines Mehrjahreshochs bewegt. Zudem wird die potenzielle Übernahme durch Unicredit thematisiert, die mit ihrer signifikanten Beteiligung an der Commerzbank die Marktstimmung beeinflusst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,99 Mrd.EUR € wert.

Die am Freitag gestartete Erholung hat den Dax wieder über 25.000 Punkte katapultiert. Ein kräftiger Kurssprung an Japans Börse und ein Rekordhoch an der Wall Street sorgten für Zuversicht auch an den europäischen Aktienmärkten. Der deutsche …

Europas Börsen im Aufwind, Tech-Werte unter Druck: Während DAX, MDAX und SDAX kräftig zulegen, zeigt sich der TecDAX schwächer – und auch an der Wall Street ist das Bild gemischt.

Die Aktien von Unicredit haben nach starken Gewinnzielen der Italiener bis 2030 am Montag ein Rekordhoch erreicht. Zudem kamen die Ausschüttungspläne der italienischen Bank, die knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile hält, am Markt gut an. Die …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +1,90 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,07 %. ING Group legt um +1,11 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +6,30 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.