Wirtschaft
US-Börsen fester - Arbeitsmarkt bleibt weiter Thema
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag größtenteils zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.135 Punkten berechnet, einige Punkte höher als am vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.965 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.270 Punkten 0,8 Prozent im Plus.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.965 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.270 Punkten 0,8 Prozent im Plus.
Anzeige
Präsentiert von
An der Wall Street drückten die Entwicklungen am US-Arbeitsmarkt trotzdem auf die Stimmung, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "KI wird zu einem echten Jobkiller bei den gut bezahlten Technologieberufen und kann dadurch erkennbare Spuren im Konsumverhalten und auf dem US-Immobilienmarkt hinterlassen."
"Es wäre aus dieser Sicht nicht verwunderlich, wenn die Aktienmärkte bis zum verspäteten Veröffentlichungstermin des monatlichen Berichts am Mittwoch zunächst weiter konsolidieren."
"Zudem bleibt die noch laufende US-Berichtssaison ein tonangebender Faktor. Die Schwergewichte sind zwar bereits durch, dafür aber legen in den kommenden Tagen einige wichtige mittelgroße US-Unternehmen ihre Quartalszahlen und noch wesentlicher ihren jeweiligen Jahresausblick vor", sagte Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1916 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8392 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 5.080 US-Dollar gezahlt (+2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 137,07 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,91 US-Dollar, das waren 86 Cent oder 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
"Es wäre aus dieser Sicht nicht verwunderlich, wenn die Aktienmärkte bis zum verspäteten Veröffentlichungstermin des monatlichen Berichts am Mittwoch zunächst weiter konsolidieren."
"Zudem bleibt die noch laufende US-Berichtssaison ein tonangebender Faktor. Die Schwergewichte sind zwar bereits durch, dafür aber legen in den kommenden Tagen einige wichtige mittelgroße US-Unternehmen ihre Quartalszahlen und noch wesentlicher ihren jeweiligen Jahresausblick vor", sagte Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1916 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8392 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 5.080 US-Dollar gezahlt (+2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 137,07 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 68,91 US-Dollar, das waren 86 Cent oder 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Timburg schrieb gestern 08:14
mitdiskutieren »
Moin moin,
falls sich jemand fragt warum Timburg gerade so gesprächig ist: nun, meine Frau muss den Monatsabschluss im Homeoffice machen, somit entfällt die übliche Wanderung dieses Wochenende. Aber auf meine Frau bzw. ihren Job komm ich später noch zurück.
@Clearasil
Ich finde es auch schade, dass es kaum noch anregende und konstruktive Diskussionen bei w:o gibt.
tja, wo sind die guten alten Zeiten??? Entweder werde ich so langsam alt, oder waren die Diskussionen im GB bzw. hier in den Jahren 2012-2020 tatsächlich viel interessanter als das, was einem heute bei WO geboten wird??? User vom Format eines Investival, Welju oder Pontius sucht man ziemlich vergebens - zum Glück aber ist uns zumindestens Ulf erhalten geblieben. Auch wenn die meisten seinen feinen Humor nicht goutieren - ehrlich gesagt hab sogar ich manchmal Probleme um die Pointe zu verstehen. Und das nach 15 Jahren Ulf-Lektüre. Aber speziell zum GB-Thread - wäre natürlich hochinteressant zu verfolgen wie man heute zu den beiden Hauptbranchen - Healthcare/Medtech bzw. IT/Software - steht. Healthcare schwächelt jetzt bereits seit ca. 5 Jahren und bei Software kommen ja gerade auch große Fragezeichen wegen KI auf. Einstige Lieblinge wie Salesforce, Adobe, Veeva u.v.m. sind bereits seit paar Jahren weit von ihren Tops weggerutscht, mittlerweile kommen sogar bei "heiligen Kühen" wie Microsoft leichte Zweifel auf..........da ist guter Rat teuer. Und ich könnte mir vorstellen dass diesbezüglich ordentlich Gesprächsbedarf herrschen würde. Aber leider ist der Thread mittlerweile Geschichte - liegt wohl sowohl an Simon welcher sich zurückgezogen hat, aber natürlich auch an den anderen Mitstreitern welche Zug um Zug von der Bildfläche verschwunden sind.
Da frag ich mich natürlich auch wie es hier weitergehen soll. Hatte gehofft dass es auch ohne meine täglichen morgendlichen Postings weitergeht - weil ich mir meinen "Ruhestand" auch hier verdient hätte. Auf der anderen Seite denk ich mir aber - ich hab durch WO soviel gelernt und mitbekommen, dass man nicht den Egoisten spielen soll und auch den heutigen Juniors und Depotstartern ab und zu mal einen guten Rat geben kann. Aber da bin ich mit meinen Exoten natürlich nicht das beste Vorbild - da müssten sich schon auch noch paar andere engagieren. Die mehr von Bilanzen, Börse und Fundamentalanalyse verstehen. Herrgott nochmal @Investival - wo bist Du nur??? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif Na gut, hab ja Kontakt mit ihm und natürlich müht er sich auch weiterhin mit diesen unberechenbaren Börsen ab.
Man hat ja immer gemeint dass sich irgendwo ein ähnlicher Faden für Langzeitdiskussionen entwickelt. OK, bei Grandpa war es mehr kurzfristiges Zocken - die wilden Jahre 2020-2021. Alles wieder weg - sowohl die User, als auch die damaligen Highflyer. Kronos war auf einem guten Weg, aber an seinem Beispiel sieht man deutlich, das neben der Performance auch einiges abseits der Börse mitspielen muss: Job, Gesundheit, Familie.....Drücken wir ihm mal die Daumen dass es irgendwann mit der Psyche und dem Depot wieder aufwärts geht. Malecon wiederum hat hohe Erwartungen geschürt, welche er - in meinen Augen - nie erfüllen konnte. Von Werthaltig bzw. Ni1805c hatte ich ja schon paarmal geschrieben dass ich da immer wieder paar interessante Ideen aufschnappen konnte. Die meisten sind auch gut angelaufen - und was noch nicht ist, kann ja noch werden. Das wars dann aber auch schon - wenn ich die Liste bei "Depotbesprechung durchgehe ist da für mich nichts mehr lesenswertes dabei.
Liegt natürlich an jedem einzelnen von Euch, ob es weiter hilfreiche Lektüre und Anregungen gibt.
Nochmal zu dem Kauf GQG: das schreib ich natürlich nicht für Dich, Cleara, sondern für Newbies bzw. eventuelle Nachahmer. Meine letzten Käufe sind allesamt abseits des Mainstreams bzw. der Analystenempfehlungen - dementsprechend ziemlich spekulativ bzw. riskant. Bin aber an einem Punkt angekommen wo das Gerüst wie Beton steht und die Neukäufe bewegen sich im Bereich 0,2-0,3% Depotwert. Wenn da mal ein Unternehmen einen Tag nach meinem Kauf Insolvenz anmeldet, spüre ich das eigentlich gar nicht beim Depotwert. Also immer schön vorsichtig bleiben, auch wenn viele meiner Exoten die letzten Jahre förmlich nach oben geknallt sind. War halt mehr Glück als Verstand dabei, aber keiner ist unfehlbar. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Aber nochmals zurück zu meiner Frau. Deren Firma läuft ja bereits seit Jahren total gut, und da hab ich irgendwann mal den Namen Prysmian aufgeschnappt. Ist Lieferant von denen. Hatte die ja seinerzeit erwähnt bzw. gekauft - obwohl die Resonanz auf den Einwurf mehr als dürftig war. Und dabei ist das doch kein fremder komischer Exot, sondern wirklich eine gestandene Firma mit langer Tradition. Schade, wäre keine schlechte Idee zum Nachmachen gewesen:
Bild: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_small.ewf.chart?DENSITY=2&ID_NOTATION=104587555&TIME_SPAN=5Y&TYPE=MOUNTAIN&WITH_EARNINGS=1&HEIGHT=191&WIDTH=285
Wäre natürlich toll wenn öfter mal solche Anregungen kommen würden - ist jeder eingeladen. Man muss nur mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehn und findet bestimmt ähnliche Ideen aus dem eigenen Umfeld. Übrigens - muss öfter auf Madame hören - auch L' Oreal oder TJX hab ich auf ihre Anregung gekauft und bin ebenfalls recht zufrieden.
Schönen Sonntag
Timburg
provinzler schrieb 07.02.26, 11:18
mitdiskutieren »
Servus zusammen,
@Timburg: Ich denke hinsichtlich langfristigen Investierens ändern sich die grundlegenden Dinge schlicht nicht häufig genug um täglich damit ein Forum zu füllen. Die Vielzahl bereits lang und breit erörterter Opportuniäten macht es für Neulinge zunehmend schwierig Dinge auszugraben, die noch nicht besprochen wurden und der Großteil der langjährigen User arbeitet ohnehin nur disziplinert die selbsgesetzte Agenda mit ihren individuellen Nuancen. ab.
Ich laufe hier dann wohl etwas gegen den Trend, durch die starken Kursrückgänge bei den Großpositionen Admiral und Microsoft liegt mein Depot YTD um ca. 5% im Minus. Bäume wachsen nicht in den Himmel und Versicherungen sind zyklisch, wer hätte das aber auch ahnen können. Hält mich nicht davon ab, weiter investiert zu bleiben, denn operativ ist da m.E. auch nach vorne hin noch genug Platz über die Jahre, nur halt etwas betulicher als zuletzt.
Depotveränderung gab es im Januar keine, es läuft weiterhin Cash auf, der inzwischen 12% vom Volumen ausmacht. .
Timburg schrieb 07.02.26, 09:13
mitdiskutieren »
Schönen guten Morgen in die Runde,
tja, ganz schön ruhig geworden hier bei WO. Und damit meine ich nicht nur meinen Thread, sondern allgemein die Diskussionen zum langfristigen seriösen Depotaufbau. Und da können auch nicht die unzähligen - und unnötigen - hunderte und tausende Einzeiler der Krypro- und Gold-&Silber-freaks darüber hinwegtäuschen, dass anscheinend immer weniger Interesse an Dividendenwerten besteht. Hatte ja gehofft dass der Contest - losgelöst vom Korsett "Timburg" - in irgendeiner Form weiterlebt; aber von den 2 Handvoll Contestler sind nur noch 3-4 übrig geblieben.........Schade, anhand der Resonanz der letzten 12-13 Jahren, anhand der Diskussionsbeteiligung bzw. auch anhand der vegebenen Daumen bin ich mir eigentlich sicher, dass nicht nur mir diese Art der "Berichterstattung" sehr gut gefallen hat. Zumindestens in der Anfangsphase des Depotaufbaus schadet es nicht, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und voneinander Ideen und Strategien aufzuschnappen. Denke da an meinen Fall zurück; die Jahre 2012-2016 waren ja eher von den sogenannten "Hausfrauenaktien" geprägt, wo nicht nur ich mein Gerüst aufgestellt hab. Dann kam die Diversifikation über Gewinnerbranchen-Aktien, welche meinem NBIM-II teilweise schon einen neuen Schwung verliehen hat. OK, 2020-21 war auch ich dann soweit, dass ich meinen eigenen Weg abseits des Mainstreams gehen konnte und wo ich mich dann voll auf meine Exoten und Mauerblümchen konzentriert hab. Kann man mit einem soliden Fundament dann locker entspannt machen - zumal ich diese Exoten nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise angesammelt hab. War alles in allem keine schlechte Entscheidung.
@Lyta
tut mir leid dass ich die letzten Jahre so wenig Negatives bzw. so wenige Verluste vermelden konnte. Waren ja schon einige hier welche sowas gerne gelesen hätten. Ist aber mal so dass von meinen ca. 175 Werten 150 schön im Plus sind und nur ca. 25 kurstechnisch im Minus stehn. Aber das ist auch relativ - will das an meinem "schlimmsten" Beispiel schildern. PSEC nach ca. 5-6 Jahren gute 60% im Minus; dafür aber um die 40-50% Dividenden kassiert - und wenn ich die Verluste realisiere, bleibt es nach Steuererstattung grob bei einer schwarzen Null. Ähnlich verhält es sich bei den nächsten Rohrkrepierern Arbor und FS KKR. Auch bei Enagas oder VP Bank dasselbe Spielchen - hier sogar ein hauchdünnes Plus nach Dividenden. Und dann kommt meine Vorgehensweise allgemein dazu: wenn Werte ins Minus rutschen, bin ich nicht der Typ der auf Teufel-komm-raus jede Woche verbilligt. Entweder verkaufen, oder - bei hoher DR - als Anfangsposition laufen lassen. Umgekehrt - wenn neue Werte gut laufen, verteure ich oftmals nach den ersten 10-20% Plus und baue somit eine Gewinnerposition aus. Ist dementsprechend nicht erstaunlich dass bei meinen größten Positionen neben Allianz, MüRü oder OHI auch eine Nova Ljubljanska, Kazatomprom, Millicom oder Magyar Telekom auftauchen. Bis diese Woche war auch eine Merko Ehitus dabei - hab aber nach den schwachen Zahlen (+Dividendenkürzung) die Hälfte verkauft. Nach 400% Plus zzgl. Dividenden kann man ja auch mal Gewinne mitnehmen. Ist halt das Tolle an einem breit diversifizierten Depot - weder Gewinne, noch Verluste bei einem Einzelwert schlagen zu stark ins Gewicht und in Summe hat man eine total geringe Volatilität im Depot und kann auch mal paar Wochen Abstand nehmen. Wie z.B. im März - da möchte ich in Hanoi oder Hoi An nicht ständig am Bildschirm hängen weil Trump mal wieder eine Branche oder ein Land im Visier hat. Geht bei mir unter. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
btw - von den 150 Werten im Plus notieren um die 70-75 Positionen dreistellig prozentuell im grünen Bereich. Manche nach nur einem Jahr, manche nach 5-10 Jahren oder mehr. Soviel zum Thema b&h ist out und lohnt sich nicht. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Und von diesen 70-75 Werten hatten mindestens die Hälfte - wenn nicht noch mehr - bei Kauf eine DR von 5-12%. Soviel zum Thema "hohe DR sollten unbedingt vermieden werden - schlechtes Zeichen". Sic. Da haben mich manche blöde Kommentare in den letzten Jahren schon etwas genervt - aber da steh ich mittlerweile drüber. Handelt jeder wie er denkt.
Apropos Trump & USA. Höre seit Neuestem immer wieder mal den Begriff "de-risking". Gab ja einige Meldungen diesbezüglich; auch von großen Pensionsfonds oder Institutionellen. War gedanklich immer noch bei meinen ca. 40% US-Anteil welche ich 2024 hatte. Hab jetzt nachgeschaut und bin mittlerweile nur noch bei 25%. Aber kein Wunder, wenn dieser 40% Anteil schon wegen dem schwachen Dollar 15% verloren hat. Dann hab ich ja teilweise bei meinen BDCs die Positionen reduziert und in den letzten 15 Monaten eigentlich nur ex USA gekauft: Foroya Bank, DOM Development, Millicom, Börse Warschau, Acomo, Gulf Keystone, Victrex, Loulis Mills, Eleving, Vilvi, Infinity, DBS, Banca Transilvania, Nuclearelectrica, Amcor und neulich GQG (australischer Finanzdienstleister mit 12% DR Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif ) sind nur die neuesten Erwerbungen der letzten Monate. Kein einziger US-Wert. Da bin ich gedanklich schon wieder antizyklisch unterwegs - wenn der Dollar die 1,20 halten kann, könnte ich mir vorstellen auch mal wieder bei US-Value tätig zu werden. Die Techs und MAG7 haben noch viel Speck auf dem Knochen, da halte ich mich nach wie vor zurück.
Mal schaun, bleibt auf jeden Fall interessant und macht nach wie vor Spaß. Zumal - nach einem guten Jahrgang 2025 - auch in diesem Jahr schon eine Performance von 4,8% steht. Da braucht man sich vor vielen hochbezahlten Fondsmanager oder Wikifolio-Betreiber nicht verstecken. Speziell bei letzteren - ohne jetzt Namen zu nennen - ist erstaunlich dass viele Wikis heute noch immer auf dem Stand 2020-2021-2022 notieren. Somit die letzten goldenen Jahre total verschwitzt wurden. Zeigt aber auch deutlich, dass man ab und zu nachjustieren sollte und nichts für die Ewigkeit in Stein gemeißelt ist. Umso mehr ein Grund, sich auszutauschen und neue Ideen aufzuschnappen.
Schönes Wochenende
Timburg