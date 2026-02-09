    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Pfand auf Aerosoldosen: Ein Hebel für Europas Rohstoffsicherheit

    Wer Klimaziele ernst meint, muss Materialströme sichern.

    Foto: Alexas Photo/ by pixabay.de

    Europa entdeckt gerade eine alte Wahrheit neu: Die Energiewende ist nicht nur ein Stromthema, sie ist ein Rohstoffthema. Wer Klimaziele ernst meint, muss Materialströme sichern. Und wer eine industrielle Basis in Europa halten will, muss erklären können, warum hochwertige Sekundärrohstoffe den Kontinent verlassen, während die heimische Industrie über Knappheit klagt.

    Aluminium ist dafür das Lehrstück. Ohne ausreichend verfügbares Sekundäraluminium wird der Standort weder klimaseitig noch ökonomisch konkurrenzfähig sein. Die Schrottlage spitzt sich zu – und ausgerechnet dort, wo ein Teil der Lösung greifbar wäre, bleibt Europa erstaunlich zögerlich: bei der Rückgewinnung kleinformatiger, gut recycelbarer Metallverpackungen wie Aerosoldosen.

    Aerosoldosen – Deos, Haarsprays, Lacke, technische Sprays – bestehen überwiegend aus Aluminium oder Weißblech. Theoretisch sind sie nahezu ideal für Kreislaufwirtschaft: standardisierte Verpackung, hoher Metallanteil, gut einschmelzbar. Praktisch aber gehen erhebliche Mengen verloren. Ein Teil landet im Restmüll, ein anderer wird im Sortierprozess ausgesondert, weil Restdruck und Treibgase Sicherheitsrisiken verursachen. In Anlagen, die auf hohe Durchsätze optimiert sind, sind nicht vollständig entleerte Dosen ein betrieblicher Störfaktor: Brände, Explosionen, Schäden – mit entsprechenden Kosten, Ausfallzeiten und wachsender Vorsicht. Der Effekt ist fatal: Aus einem potenziellen Rohstoffstrom wird ein unsicherer Abfallposten. Genau hier setzt die Logik eines Pfandsystems an.

    Europas Schrottproblem: knapp, umkämpft, exportiert

    Die europäische Schrottproblematik ist keine statistische Randnotiz, sondern Teil der neuen geopolitischen Ökonomie. Sekundärrohstoffe werden global gehandelt, und der Markt reagiert auf Preis- und Nachfrageimpulse schneller als die Politik. Während Europas Primärproduktion unter hohen Energiepreisen leidet und teils zurückgefahren wurde, steigt die Nachfrage nach Recyclingmaterial: Automobilindustrie, Verpackung, Bau, Energietechnik – alle benötigen planbare Rezyklatströme, nicht nur aus Imagegründen, sondern weil Regulierung und Kundenanforderungen das zunehmend erzwingen.

    Seite 1 von 5 




    Frank Tetzel, Jahrgang 1963, ist gelernter Journalist, und hat für eine Reihe von großen Tageszeitungen geschrieben. Inzwischen ist er Chefredakteur und Herausgeber von FAIReconomics, einem Magazin für nachhaltige Wirtschaft. Darüber hinaus berät er Verbände und Institutionen im vorpolitischen Raum in Fragen nachhaltiger Entwicklung und Ökonomie. Zu den Schwerpunktthemen gehören Politik, Wirtschaft, Nachhaltigkeit (insbesondere Immobilien, Mobiltät, nachhaltige Anlageprodukte und Investments).
