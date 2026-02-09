    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    AV-Comparatives veröffentlicht Sicherheitsumfrage 2026

    Globale Trends bei der Einführung von Cybersicherheit und der Wahrnehmung von Bedrohungen

    AV-Comparatives veröffentlicht Sicherheitsumfrage 2026 - Globale Trends bei der Einführung von Cybersicherheit und der Wahrnehmung von Bedrohungen
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    INNSBRUCK, Österreich, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, die führende unabhängige Autorität für Cybersicherheitstests und -forschung, gab heute die Veröffentlichung der Sicherheitsumfrage 2026 bekannt, einer umfassenden globalen Studie, die das aktuelle Nutzerverhalten, Technologiepräferenzen und die Wahrnehmung von Bedrohungen im Bereich der IT-Sicherheit erfasst. Basierend auf den Antworten von 1.328 Teilnehmern aus 87 Ländern liefert die Umfrage einen datengestützten Überblick darüber, wie Einzelpersonen und Organisationen in einer sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft mit digitalem Schutz umgehen.

    AV-Comparatives Logo

    Die meistgenutzten Desktop-Sicherheitslösungen

    Eines der wichtigsten Ergebnisse der Umfrage ist das anhaltende Vertrauen in eine kleine Gruppe etablierter Anbieter von Desktop-Sicherheitslösungen. Eine klare Mehrheit der Befragten gibt an, kommerzielle oder kostenpflichtige Sicherheitslösungen zu verwenden, was auf eine anhaltende Präferenz für umfassenden Schutz gegenüber kostenlosen Alternativen hindeutet. Zu den am häufigsten verwendeten Desktop-Sicherheitsprodukten gehören Bitdefender, Kaspersky und ESET, wobei auch die Sicherheitslösungen von Microsoft eine bedeutende Rolle spielen.

    Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Vertrauen, Markenbekanntheit und bewährten Testergebnissen für die Sicherheitsentscheidungen der Nutzer und zeigen gleichzeitig regionale Unterschiede bei der Akzeptanz der Anbieter auf.

    Trends bei Betriebssystemen und Plattformen

    Die Umfrage hebt die anhaltenden Veränderungen bei der Nutzung von Betriebssystemen hervor. Windows 11 ist mittlerweile das am häufigsten verwendete Desktop-Betriebssystem unter den Befragten, was die anhaltende Abkehr von älteren, inzwischen nicht mehr unterstützten Windows-Versionen widerspiegelt. Gleichzeitig zeigen die Daten, dass die Nutzung von Linux innerhalb der Befragtengruppe ein mit macOS vergleichbares Niveau erreicht hat, was auf eine wachsende Akzeptanz von Linux als praktikable Desktop-Plattform unter sicherheitsbewussten Anwendern hindeutet.

    Bei den Mobilgeräten behält Android weltweit seine dominante Position, während iOS weiterhin eine starke Anwenderbasis anzieht, insbesondere unter Fachleuten und fortgeschrittenen Anwendern.

    Wahrgenommene Quellen von Cyberangriffen

    Über die Einführung von Technologien hinaus bietet die Sicherheitsumfrage 2026 Einblicke in die Wahrnehmung globaler Cyberbedrohungen durch die Anwender. Auf die Frage, welche Länder sie als potenzielle Quellen für Cyberangriffe am meisten fürchten, nannten die Befragten am häufigsten Russland und China, gefolgt von den Vereinigten Staaten und Nordkorea.

    Darüber hinaus äußerte ein bemerkenswerter Anteil der Teilnehmer Besorgnis über die Überwachung im eigenen Land und interne Bedrohungen in ihren eigenen Ländern.

    Praktische Erkenntnisse für die Sicherheitsgemeinschaft

    Die Umfrage soll zwar nicht die gesamte Weltbevölkerung repräsentieren, bietet jedoch wertvolle Erkenntnisse für Cybersicherheitsexperten, Anbieter, Forscher und politische Entscheidungsträger. Trends wie die anhaltende Präferenz für kommerzielle Sicherheitslösungen, die Dominanz von Windows 11, die wachsende Bedeutung von Linux und die sich wandelnde Wahrnehmung staatlich geförderter Bedrohungsakteure bieten einen aussagekräftigen Kontext für strategische Entscheidungen.

    Den vollständigen Bericht abrufen

    Die Sicherheitsumfrage 2026 von AV-Comparatives ist kostenlos und ohne Registrierung erhältlich unter:
    https://www.av-comparatives.org/av-comparatives-security-survey-2026-published/

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2889807/AV_Comparatives_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/av-comparatives-veroffentlicht-sicherheitsumfrage-2026-globale-trends-bei-der-einfuhrung-von-cybersicherheit-und-der-wahrnehmung-von-bedrohungen-302683000.html



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
