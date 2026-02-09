RE Royalties meldet zweite Tranche einer Investition in Höhe von 800.000 $ in das US-Portfolio von Solarprojekten zur dezentralen Energieerzeugung von Solaris Energy

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 9. Februar 2026 / RE Royalties Ltd. (TSX.V:RE)(OTCQX:RROYF) („RE Royalties“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine weitere Investition in Höhe von 800.000 USD für den Erwerb von Royalties auf zwei Portfolios von Solarprojekten zur dezentralen Energieerzeugung („DG“) in den Vereinigten Staaten bekannt zu geben, die von Solaris Energy Inc. („Solaris“) entwickelt werden.

Der Preis für den Erwerb der Royalty an Portfolio 1 beläuft sich auf insgesamt 4,8 Millionen USD, wobei 3 Millionen USD bei Abschluss finanziert wurden, wie am 7. Januar 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die verbleibende Summe von 1 Million USD bis zum zweiten Quartal 2026 finanziert sein wird, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Der Erwerb der Royalty an Portfolio 2 steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Due-Diligence-Prüfung zur Zufriedenheit des Unternehmens sowie weiteren üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf erfolgen. Damit würde sich die Royalty-Investition auf Portfolioebene auf insgesamt 9 Millionen USD belaufen.

Die Rate der Royalty wird bei jeder Vorauszahlung angepasst, um eine im Voraus vereinbarte Mindestrendite auf Basis eines Zeitraums von 25 Jahren zu erzielen. Die Royalty hat über 25 Jahre hinaus für die verbleibende Laufzeit der Projekte des Portfolios 1 Bestand. Das erste Portfolio umfasst 15 Projekte in Kalifornien, Maine, Delaware, New Hampshire und Colorado, darunter 9 im Bau befindliche Projekte, von denen mehrere kurz vor der Inbetriebnahme stehen, sowie 6 in der Entwicklung befindliche Projekte.

„Unsere fortgesetzte Investition in Solaris Energy spiegelt die Strategie von RE Royalties wider, Partnerschaften mit hochkarätigen Entwicklern einzugehen, sodass wir uns langfristige Royalties für vertraglich vereinbarte Projekte zur Erzeugung sauberer Energie sichern können“, sagte Peter Leighton, COO von RE Royalties. „Der Markt für die dezentrale Energieerzeugung im Gewerbe und in der Industrie bietet attraktive Wachstumschancen, und wir freuen uns, gemeinsam mit Solaris Energy und vertrauenswürdigen Branchenberatern wie CG/CRC-IB die Erweiterung des Portfolios zu unterstützen und gleichzeitig den Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem voranzutreiben.“