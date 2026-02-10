    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    Baseus Security bringt die erfolgreiche Kickstarter-Kampagne X1 Pro Smart AI Dual-Tracking-Sicherheitskamera auf Amazon

    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    SHENZHEN, China, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Nach einer äußerst erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und mehreren Branchenauszeichnungen kommt die weltweit erste intelligente KI-Sicherheitskamera mit Dual-Tracking nun auf Amazon auf den Markt. Dieser Meilenstein macht es Verbrauchern weltweit einfacher denn je, die preisgekrönte Innovation von Baseus und seine Vision „Built on Security, Elevated by Intelligence, Made for Everyday Life" (Auf Sicherheit aufgebaut, durch Intelligenz verbessert, für den Alltag gemacht) durch die Baseus X1 Pro zu erleben.

     

    Die X1 Pro hat sich auf dem Markt und in der Branche bewährt, die Unterstützung von mehr als 2800 Förderern gewonnen und 821.826 USD gesammelt. Anschließend erhielt sie den Honoree Award in der Kategorie „Smart Home" auf der IFA 2025 und den Netzwelt Innovation Award auf der CES 2026 sowie Dutzende von Auszeichnungen von führenden Technologiemedien, was ihre Führungsrolle im Bereich der Heim-Sicherheit der nächsten Generation unterstreicht.

    Mehr sehen, weniger Sorgen machen

    Die X1 Pro ist weithin für ihr fortschrittliches Industriedesign und ihre intelligenten Funktionen bekannt. Zwei unabhängige 3K-Kameras bieten einen maximalen Blickwinkel von 300° und ermöglichen so eine effektive Abdeckung von zwei Gärten gleichzeitig. Die beiden KI-gesteuerten Kameras arbeiten zusammen, übergeben die Verfolgung nahtlos untereinander und können zwei Objekte gleichzeitig verfolgen. Jede Kamera bietet 3K-Auflösung mit einer Erkennungsreichweite von 8 m, 8-fachem Digitalzoom und 100-lm-Scheinwerfern für eine klare, detaillierte Überwachung bei Tag und Nacht.

    Keine Fehlalarme mehr

    Die KI-gestützte Erkennung identifiziert Gesichter, Personen, Fahrzeuge und Haustiere präzise und sendet nur bei relevanten und verdächtigen Aktivitäten Benachrichtigungen, wenn diese aktiviert sind. Dadurch werden Fehlalarme aufgrund kleinerer Bewegungen wie Wind oder vorbeiziehende Schatten deutlich reduziert, was den Benutzern ein ruhigeres und vertrauenswürdigeres Sicherheitserlebnis bietet. Für wichtige Ereignisse optimiert die X1 Pro die Überprüfung und Verwaltung: Integrierte KI-Tags kategorisieren jeden aufgezeichneten Clip automatisch in einer durchsuchbaren Zeitleiste, sodass Benutzer ein Stichwort eingeben und den gewünschten Vorfall sofort finden können.

    Immer auf der Hut, geringer Wartungsaufwand

    Ausgestattet mit einem integrierten Akku und einem sonnenverfolgenden Solarpanel bietet die X1 Pro eine zuverlässige, wartungsarme Überwachung für bis zu 150 Tage. Nur 20 Minuten Sonnenlicht sorgen für 24 Stunden Betriebszeit. Das Gerät ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über die Schutzart IP65, wodurch es wasserdicht und widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen von -20 °C bis 50 °C ist und eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Außenumgebungen gewährleistet. Die Aufnahmen werden lokal mit AES + RSA-Doppelverschlüsselung und gemäß der Norm EN 18031 zum Datenschutz sicher gespeichert, ohne dass Cloud-bezogene Abonnementgebühren anfallen.

    Ab Februar ist die Baseus X1 Pro auf Amazon und auf der offiziellen Website von Baseus erhältlich. Erleben Sie ihre fortschrittlichen Schutzfunktionen, intelligenten Features und nahtlose Leistung – und entdecken Sie eine neue Dimension smarter Sicherheit

    Medienkontakt: pr@baseus.com
    Offizielle Website von Baseushttps://www.baseus.com/

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873380/Baseus.jpg
    Video - https://www.youtube.com/watch?v=HRl3eMuruGw
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2098707/Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/baseus-security-bringt-die-erfolgreiche-kickstarter-kampagne-x1-pro-smart-ai-dual-tracking-sicherheitskamera-auf-amazon-302682364.html



