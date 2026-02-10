Rheinmetall, Bayer, Avrupa Minerals: Aktien für Europas Unabhängigkeit bei Rüstung, Pharma, Rohstoffen!
Europa arbeitet fieberhaft an der Unabhängigkeit. Dies betrifft unter anderem Rüstung, Rohstoffe und Medikamente. Mit diesen drei Aktien können Anleger profitieren. Avrupa Minerals entwickelt Rohstoffprojekte in Finnland, Portugal und anderen …
Foto: esg-aktien.de
Europa arbeitet fieberhaft an der Unabhängigkeit. Dies betrifft unter anderem Rüstung, Rohstoffe und Medikamente. Mit diesen drei Aktien können Anleger profitieren. Avrupa Minerals entwickelt Rohstoffprojekte in Finnland, Portugal und anderen Ländern. Dabei diversifiziert man geschickt, um Risiken zu reduzieren. Die Aktie ist noch weitestgehend unbekannt, dies dürfte sich bald ändern. Rheinmetall ist ein Basisinvestment, allerdings gab es in der vergangenen Woche einen spürbaren Kursrutsch. Sind die Erwartungen zu hoch? An Bayer gab es Anfang 2025 kaum Erwartungen. Umso spektakulärer war das Comeback des Unternehmens und der Aktie. Zuletzt haben positive Studienergebnisse erneut für Freude gesorgt. Der nächste Blockbuster ist in der Pipeline.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte