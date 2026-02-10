Dieser Dividenden-König überrascht mit Zahlen – reagiert die Börse jetzt?

Der US-Versicherer meldete einen verwässerten Gewinn von 3,37 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Zum Vergleich: Analysten hatten im Durchschnitt nur mit 2,86 US-Dollar gerechnet.

Mit diesem Ergebnis hatten viele Anleger nicht gerechnet. Cincinnati Financial hat im vierten Quartal 2025 besser abgeschnitten als erwartet und damit einmal mehr seinen Ruf als verlässlicher Dividendenzahler untermauert.

Auch beim Umsatz setzt Cincinnati Financial ein Ausrufezeichen: Der Gesamtumsatz im vierten Quartal kletterte auf 3,09 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 2,92 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich entspricht das einem Plus von 16,5 Prozent und einem Vorsprung von 5,8 Prozent gegenüber den Erwartungen.

Bei der Dividendenausschüttung zeigt Cincinnati Financial ebenfalls eindeutig seine Vorstellungen auf. Der Versicherer erhöhte die quartalsweise Ausschüttung von 0,87 auf 0,94 US-Dollar je Aktie. Damit unterstreicht das Unternehmen seine aktionärsfreundliche Politik und festigt seinen Ruf als verlässliche Dividendenaktie – insbesondere in einem Umfeld, in dem viele Unternehmen bei Ausschüttungen vorsichtiger agieren.

Für Dividendenanleger ist das mehr als nur eine Momentaufnahme. Denn stabile und wachsende Gewinne gelten als Voraussetzung für verlässliche Ausschüttungen. Cincinnati Financial gehört seit Jahren zu den Unternehmen, die ihre Dividende regelmäßig erhöhen – ein wichtiges Signal in einem von Unsicherheit und Volatilität geprägten Marktumfeld.

Die Aktie selbst zeigt sich bislang robust. Seit Jahresbeginn liegt Cincinnati Financial klar im Plus und hat den breiten US-Markt hinter sich gelassen. Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq ging es nun jedoch um mehr als ein Prozent nach unten auf 167 US-Dollar je Anteilsschein.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

