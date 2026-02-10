SoftBank knallt zweistellig hoch: Ausblick überrascht und dann noch das . . .

Die Mobilfunktochter SoftBank Corp. hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr spürbar nach oben korrigiert. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis sollen stärker wachsen als bisher erwartet. Für Investoren ist das ein klares Signal: Das operative Fundament des Konzerns ist robuster als viele gedacht haben.

Die SoftBank-Aktie erlebt einen echten Befreiungsschlag. Nach Monaten verhaltener Entwicklung zündet der japanische Technologiekonzern den Turbo – und die Anleger greifen zu. Auslöser ist ein überraschend optimistischer Ausblick ausgerechnet aus einer Sparte, die lange als wenig aufregend galt: dem Telekommunikationsgeschäft.

Bereits in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres legte der Umsatz deutlich zu und erreichte einen neuen Rekordwert. Auch das operative Ergebnis wuchs im Gleichschritt. Besonders bemerkenswert ist, dass die Telekom-Sparte ihre Profitabilität verbessert, obwohl sie im Massenkundengeschäft bewusst auf aggressives Neukundenwachstum verzichtet. Weniger Rabatte, mehr Ertrag – eine Strategie, die an der Börse gut ankommt.

Der Markt honorierte diese Entwicklung umgehend. Die SoftBank-Aktie stieg zeitweise um mehr als zehn Prozent und setzte sich damit an die Spitze der Tagesgewinner in Tokio. Damit rückt auch der gesamte Konzern wieder stärker in den Fokus internationaler Anleger.

Zusätzlichen Rückenwind liefert die Beteiligung an Arm. Der Chipdesigner gilt als einer der zentralen Profiteure des weltweiten KI-Booms. Die Fantasie rund um künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur verleiht der SoftBank-Story neue Strahlkraft – gerade jetzt, wo das operative Kerngeschäft Stabilität beweist.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

