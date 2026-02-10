    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArm Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Arm Holdings

    Befreiungsschlag?

    SoftBank knallt zweistellig hoch: Ausblick überrascht und dann noch das . . .

    SoftBank schießt zweistellig nach oben: Die Telekom-Sparte hebt den Ausblick an und weckt neue Fantasie. Dazu sorgt die Beteiligung an Arm für Rückenwind – der Konzern rückt wieder ins Anleger-Rampenlicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • SoftBank hebt Telekom-Prognose deutlich an.
    • Umsatz und operatives Ergebnis erreichen Rekordwerte.
    • Beteiligung an Arm stärkt KI-Fantasie und Wachstum.
    Foto: Shuji Kajiyama - AP

    Die SoftBank-Aktie erlebt einen echten Befreiungsschlag. Nach Monaten verhaltener Entwicklung zündet der japanische Technologiekonzern den Turbo – und die Anleger greifen zu. Auslöser ist ein überraschend optimistischer Ausblick ausgerechnet aus einer Sparte, die lange als wenig aufregend galt: dem Telekommunikationsgeschäft.

    Die Mobilfunktochter SoftBank Corp. hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr spürbar nach oben korrigiert. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis sollen stärker wachsen als bisher erwartet. Für Investoren ist das ein klares Signal: Das operative Fundament des Konzerns ist robuster als viele gedacht haben.

    Bereits in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres legte der Umsatz deutlich zu und erreichte einen neuen Rekordwert. Auch das operative Ergebnis wuchs im Gleichschritt. Besonders bemerkenswert ist, dass die Telekom-Sparte ihre Profitabilität verbessert, obwohl sie im Massenkundengeschäft bewusst auf aggressives Neukundenwachstum verzichtet. Weniger Rabatte, mehr Ertrag – eine Strategie, die an der Börse gut ankommt.

    Der Markt honorierte diese Entwicklung umgehend. Die SoftBank-Aktie stieg zeitweise um mehr als zehn Prozent und setzte sich damit an die Spitze der Tagesgewinner in Tokio. Damit rückt auch der gesamte Konzern wieder stärker in den Fokus internationaler Anleger.

    Zusätzlichen Rückenwind liefert die Beteiligung an Arm. Der Chipdesigner gilt als einer der zentralen Profiteure des weltweiten KI-Booms. Die Fantasie rund um künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur verleiht der SoftBank-Story neue Strahlkraft – gerade jetzt, wo das operative Kerngeschäft Stabilität beweist.

     

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 124,6USD auf Nasdaq (10. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Ferdinand Hammer
