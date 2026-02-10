    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetmarble JH AktievorwärtsNachrichten zu Netmarble JH
    Coway gibt dank der visionären Führung des Vorsitzenden Junhyuk Bang die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Im vierten Quartal 2025 erreichte Coway einen Umsatz von 1.275,4 Mrd. KRW (+13,3 % gegenüber dem Vorjahr) sowie einen Betriebsgewinn von 181,6 Mrd. KRW (−1,0 % gegenüber dem Vorjahr).
    • Der Jahresumsatz des Unternehmens im GJ 2025 belief sich auf 4.963,6 Mrd. KRW (+15,2 % gegenüber dem Vorjahr) und der Betriebsgewinn auf 878,7 Mrd. KRW (+10,5 % gegenüber dem Vorjahr).
    • Hinter Coways Rekordwachstum im Jahr 2025 stehen die Schlaf- und Wellness-Marke BEREX, ein neuer Hauptumsatzträger des Unternehmens, sowie der starke Absatz von Wasserreinigern mit Eisherstellungsfunktion

    SEOUL, Südkorea, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben.

    Coway Financial Results

    „Angesichts anhaltender globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte Coway 2025 sowohl Umsatzwachstum als auch Profitabilität erzielen, indem wir uns auf unsere Grundlagen konzentriert, unsere F&E-Kompetenzen gestärkt und unser Produktportfolio diversifiziert haben", erklärte Jangwon Seo, CEO von Coway. „Auch in Zukunft werden wir diese stabile Dynamik durch Produktinnovationen in unserem Heimatmarkt sowie in unseren globalen Märkten aufrechterhalten."

    Die von Coway gemeldeten Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

    • Umsatz im vierten Quartal: 1.275,4 Mrd. KRW (+13,3 % gegenüber dem Vorjahr)
    • Betriebsgewinn im vierten Quartal: 181,6 Mrd. KRW (−1,0 % gegenüber dem Vorjahr)
    • Jahresumsatz: 4.963,6 Mrd. KRW (+15,2 % gegenüber dem Vorjahr)
    • Jahresbetriebsgewinn: 878,7 Mrd. KRW (+10,5 % gegenüber dem Vorjahr)

    *Die gemeldeten Zahlen stammen aus dem konsolidierten K-IFRS-Konzernabschluss (International Financial Reporting Standards).

    Die starken Ergebnisse des Unternehmens sowohl im Heimatmarkt als auch in den globalen Märkten im Jahr 2025 sind nicht zuletzt auf die zukunftsweisende mittel- bis langfristige Strategie zurückzuführen, die zuvor von Junhyuk Bang, Vorsitzender von Netmarble und Coway, vorgestellt wurde und die Einführung innovativer Produkte, die Expansion in neue Geschäftsfelder sowie die Stärkung der globalen Präsenz des Unternehmens umfasst.

