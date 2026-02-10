Coway: Erfolgreiches 2025 dank Junhyuk Bangs Vision – Quartals- und Jahreszahlen
Coway setzt seinen Wachstumskurs fort: Starke Umsätze, solide Gewinne und erfolgreiche Wellness- sowie Wasserreiniger-Produkte treiben das Geschäft im In- und Ausland voran.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Coway erzielte im vierten Quartal 2025 einen Umsatz von 1.275,4 Mrd. KRW (+13,3 % im Vergleich zum Vorjahr) und einen Betriebsgewinn von 181,6 Mrd. KRW (−1,0 %).
- Der Jahresumsatz für 2025 betrug 4.963,6 Mrd. KRW (+15,2 %), während der Betriebsgewinn auf 878,7 Mrd. KRW (+10,5 %) stieg.
- Das Wachstum wurde durch die Schlaf- und Wellness-Marke BEREX sowie den starken Absatz von Wasserreinigern mit Eisherstellungsfunktion unterstützt.
- Coways Inlandsgeschäft erzielte 2025 einen Umsatz von 2.865,6 Mrd. KRW (+11,0 %), insbesondere durch die BEREX-Linie und Wasserreiniger.
- Die ausländischen Tochtergesellschaften trugen 1.889,9 Mrd. KRW zum Jahresumsatz bei, mit bemerkenswertem Wachstum in Malaysia, den USA, Thailand und Indonesien.
- Coway plant, seine Innovationskraft durch Produktentwicklungen und Expansion in globale Märkte weiter zu stärken.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.