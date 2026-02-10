    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    KURSFEUERWERK! Renk und Novo Nordisk Aktien starten durch! Vidac Pharma als nächstes?

    Kursfeuerwerk gestern bei Novo Nordisk. Bei der angeschlagenen Pharmaaktie ging es gestern um rund 6 % nach oben. Nach einer schwachen Prognose und der Aussicht auf zunehmenden Wettbewerb beim Kassenschlager gab es zur Abwechslung eine positive …

    Foto: esg-aktien.de
    Kursfeuerwerk gestern bei Novo Nordisk. Bei der angeschlagenen Pharmaaktie ging es gestern um rund 6 % nach oben. Nach einer schwachen Prognose und der Aussicht auf zunehmenden Wettbewerb beim Kassenschlager gab es zur Abwechslung eine positive Nachricht. So darf ein Konkurrenzprodukt im wichtigen US-Markt nicht verkauft werden. Auch die Aktie von Renk konnte gestern spürbar zulegen. Seit vergangenen Donnerstag liegt das Kursplus bei über 10 %. Es mehren sich die positiven Analystenkommentare. In den Startlöchern für eine Rally steht Vidac Pharma. Das Biotechunternehmen arbeitet an einer interessanten Onkologie-Pipeline, hat erneut ein wichtiges Patent bekommen und die Aktie hat Rückenwind durch das Xetra-Listing. Analysten sehen das Potenzial für eine Vervielfachung.

    Verfasst von ESG Aktien
