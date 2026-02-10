    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 10. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Mazda und Honda veröffentlichen Q3-Zahlen heute.
    • Tui und Teamviewer präsentieren Jahreszahlen um 7 Uhr.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus USA und Europa erwartet.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 10. Februar 2026
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. Februar 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q3-zahlen
    06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung 11.00 Uhr) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr) 07:30 DEU: Talanx, vorläufige Jahreszahlen
    08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen
    08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen
    08:00 GBR: BP, Jahreszahlen
    08:00 JPN: Honda Motor, Q3-zahlen
    11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen
    12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen
    12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen
    13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen
    14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen
    18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen
    22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen
    22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

    USA: Hasbro, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26
    00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26
    07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26
    09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25
    14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/25
    16:00 USA: Lagerbestände 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Vorstellung des Frühjahrsgutachtens der "Immobilienweisen": Wachstum, Wohnen, Wettbewerbsfähigkeit - Welche Impulse Politik und Immobilienwirtschaft setzen können, Berlin

    DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg

    DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






