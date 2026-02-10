    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManganese X Energy AktievorwärtsNachrichten zu Manganese X Energy
    Das südafrikanische Patentamt erteilt Manganese X ein Patent für das Verfahren zur Verarbeitung von hochreinem Mangan in Batteriequalität

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Montreal, Quebec – 10. Februar 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das südafrikanische Patentamt Manganese X ein Patent für sein firmeneigenes Verfahren zur Reinigung von Mangansulfat erteilt hat, einem wichtigen Material, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge („EVs“) und stationäre Energiespeichersysteme verwendet wird.

     

    Martin Kepman, CEO von Manganese X, erklärte: „Die Erteilung unseres Patents für die Verarbeitung von hochreinem Mangan in Südafrika ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einem vertikal integrierten nordamerikanischen Lieferanten von Mangan in Batteriequalität und zum Aufbau einer skalierbaren Lieferkette.“

     

    Kepman betonte: „Dieses Patent stärkt unsere globalen geistigen Eigentumsrechte und unterstützt unsere langfristige Strategie, hochreines Mangansulfat an die schnell wachsenden Lithium-Ionen-Batterie-Märkte zu liefern. Das Patent ist ein zusätzlicher Pluspunkt, während wir unsere Vormachbarkeitsstudie fortsetzen, in der wir mehrere Verarbeitungswege evaluieren, um die technische und wirtschaftliche Leistung zu optimieren.“

     

    Dieses Patent steht im Einklang mit der laufenden Entwicklung des Projekts Battery Hill des Unternehmens in New Brunswick, Kanada – eine der größten Mangankarbonatlagerstätten in Nordamerika – sowie seiner Strategie zur Verarbeitung und Vermarktung von hochreinem Mangan.

     

    Manganese X hat außerdem Patentschutz in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Australien beantragt.

     

    Südafrika ist einer der weltweit größten Manganproduzenten, und diese Patenterteilung verschafft Manganese X eine strategische Position in einem Mangangebiet von globaler Bedeutung und stärkt gleichzeitig seine übergeordnete Zielsetzung, eine vollständig integrierte nordamerikanische Lieferkette für kritische Mineralien aufzubauen.

     

    Hochreines Mangansulfat ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für Kathoden, das in Lithium-Ionen-Batterienchemien wie NMC- (Nickel-Mangan-Kobalt) und neuen Kathodentechnologien mit hohem Mangangehalt verwendet wird. Diese chemischen Batteriezusammensetzungen kommen häufig in Elektrofahrzeugen, netzgebundenen Energiespeichersystemen, Backup-Systemen für erneuerbare Energien, in der Stromstabilisierung sowie in industriellen und gewerblichen Energiespeichern zum Einsatz.

    Seite 1 von 3 


