    Großer Warnstreiktag in NRW

    Schulen, Unikliniken, Verkehr

    Großer Warnstreiktag in NRW - Schulen, Unikliniken, Verkehr
    Foto: Siarhei - 356130783

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Zu Warnstreiks in Schulen, Unikliniken und weiten Teilen der Landesverwaltungen haben für heute mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Fünf lange Tunnel werden zeitweise gesperrt, weil sich auch Mitarbeiter im Kontrollraum des Landesbetriebes Straßen.NRW an den Aktionen beteiligen wollen.

    Neben Schulen und Hochschulen sind auch die sechs Unikliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Münster betroffen. In Aachen, Köln und Essen hatte es bereits am Montag Warnstreiks an den Unikliniken gegeben.

    Die Gewerkschaften wollen mit einem großen Warnstreiktag in NRW den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder weiter erhöhen. Am Mittwoch (11. Februar) beginnt die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam.

    Kundgebung vor dem Landtag

    Auf einer Kundgebung vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf werden Verdi-Chef Frank Werneke und der Chef des dbb Beamtenbund und Tarifunion, Volker Geyer, als Redner erwartet. Die Gewerkschaften fordern für Tarifbeschäftigte der Länder sieben Prozent mehr Einkommen - mindestens aber 300 Euro mehr.

    Verdi und dbb rechnen jeweils mit Tausenden Demoteilnehmern. Neben streikenden Angestellten werden auch Beamte erwartet, die zwar nicht streiken dürfen, sich aber freigenommen oder Schichten getauscht haben.

    Im Tarifkonflikt bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in NRW ist heute die zweite Verhandlungsrunde geplant. Zuvor hatte es Warnstreiks in Kitas und bei Ganztags- und Betreuungsangeboten in der Offenen Ganztagsschule gegeben.

    Verdi fordert 500 Euro brutto mehr monatlich für alle Beschäftigten im Tarifkonflikt der Awo NRW. Die Arbeitgeber kritisieren das als völlig überzogen./vd/DP/zb






