Dritter Anlauf zur Entwicklung eines E-Flugzeugs
- Drittes deutsches Start-up plant eVTOL bis 2031.
- Hybridflugzeug für Patiententransporte mit DRF.
- Prototyp "Romeo" hat 800 km Reichweite geplant.
ERDING/OTTOBRUNN (dpa-AFX) - Nach den Insolvenzen zweier Elektroflugzeug-Start-ups will ein drittes deutsches Jungunternehmen bis zum Jahr 2031 einen fliegenden Senkrechtstarter zur Serienreife bringen. Das mit Hybridmotor ausgestattete Flugzeug wird von ERC System entwickelt, einem 2020 gegründeten Unternehmen aus Ottobrunn vor den Toren Münchens. Es könnte als fliegender Krankenwagen eingesetzt werden, Kooperationspartner ist die Luftrettung DRF. Das berichteten die Leitung des 60 Mitarbeiter zählenden Unternehmens und die DRF bei der Präsentation eines Prototyps in Erding.
Elektrische Senkrechtstarter heißen im englischen Luftfahrtjargon eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft). In den vergangenen beiden Jahren hatten die zwei eVTOL-Entwickler Lilium und Volocopter Insolvenz angemeldet, weil es an willigen Kapitalgebern fehlte. Lilium stellte den Betrieb ein, Volocopter wurde schließlich von einem chinesischen Unternehmen übernommen.
Elektroantrieb für kleinere Flugzeuge möglich
Die Chefs von ERC System gehen davon aus, dass elektrische Flugzeuge eine Zukunft haben werden: "Elektrifiziert können wir zu ganz anderen Betriebskosten fliegen als ein konventionelles Flugzeug", sagte Max Oligschläger, Mitgründer und kaufmännischer Leiter des Unternehmens. "Das ist ein signifikanter Markt, vor allem bei Flugzeugen für den Transport von fünf, sechs Menschen." Für größere Flugzeuge ist der Elektroantrieb nach Angaben von Luftfahrtingenieuren beim derzeitigen Entwicklungsstand nicht geeignet.
Erwartung: Künftig müssen mehr Patienten für OPs verlegt werden
Die Luftrettung denkt vor allem an einen Einsatz für den Patiententransport von Krankenhaus zu Krankenhaus, nicht für Rettungsflüge. "Wir gehen davon aus, dass wir deutlich mehr Patiententransporte sehen werden", sagte Christian Müller-Ramcke, Leiter Unternehmensentwicklung der DRF. Dies hängt unter anderem mit den Finanzproblemen vieler Krankenhäuser, den damit einhergehenden Schließungen und den Reformplänen der Bundesregierung zusammen. So geht die Fachwelt davon aus, dass künftig in kleineren Krankenhäusern ohne spezielle chirurgische Expertise weniger operiert werden wird.
Langfristig orientierter Investor gibt Sicherheit
Abgesehen davon hat ERC System einen langfristig orientierten Geldgeber in Gestalt des ebenfalls in Bayern ansässigen Luftfahrt-Dienstleisters IABG. "Wir brauchen einen strategischen Investor, der uns nicht nur mit Kapital ausstattet, sondern auch mit Erfahrung und einem langen Atem unterstützen kann", sagte Oligschläger. "Und das ist bei der IABG der Fall. Mittel- bis langfristig werden wir weitere Investoren dazu nehmen."
Bis zu 800 Kilometer Reichweite geplant
Der in Erding vorgestellte Prototyp namens "Romeo" ist eine ferngesteuerte Drohne, das fertige Flugzeug soll von Piloten geflogen werden. "Romeo haben wir bewusst als vollelektrischen Schwebedemonstrator konzipiert, weil das Schweben der kritischste Flugzustand ist, während der Vorwärtsflug keine große Herausforderung ist", sagte ERC-Chef David Löbl. Das fertige Flugzeug soll eines Tages bis zu 800 Kilometer Reichweite haben, daher der Hybridantrieb. "Der Kolbenmotor wird zukünftig die Reichweite unseres Flugzeuges verlängern", sagte Löbl./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lilium Registered (A) Aktie
Die Lilium Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,51 % und einem Kurs von 0,004 auf Stuttgart (09. Februar 2026, 21:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lilium Registered (A) Aktie um -8,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Lilium Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mio..
### Patente gehen an US-Konkurrent Archer Aviation
Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch durch die Ambitious Air Mobility Group (AAMG) hat sich der US-Wettbewerber Archer Aviation im Bieterverfahren durchgesetzt. Archer übernimmt über 300 Patente von Lilium – darunter Kernelemente wie Hochvolt-Systeme, Batteriemanagement, Flugsteuerung, Antrieb und Propellertechnik – für einen Kaufpreis von rund 18 Millionen Euro. Das bedeutet, die entscheidenden technologischen Grundlagen des Lilium-Jets wechseln den Besitzer, Lilium verliert sowohl geistiges Eigentum als auch die Basis für einen eventuellen Neustart.[1][2][3][4]
### Ausverkauf statt Neustart
Weder AAMG noch andere interessierte Investoren konnten den Insolvenzverwalter von ihrer Finanzkraft oder ihrem Konzept überzeugen. Damit ist eine Wiederbelebung von Lilium unter deutscher oder europäischer Führung endgültig gescheitert. Auch AAMG kritisiert den Verkaufsprozess, konnte sich aber gegen Archer nicht durchsetzen.[2][3]
### Aktie endgültig wertlos
Die Aktie der Lilium N.V. ist praktisch wertlos und wurde im Oktober zeitweise nur noch zu 0,03 US-Dollar gehandelt – ein Minus von mehr als 57% im Vergleich zur Vorwoche. Analysten rechnen mit keiner Erholung, eine Dividende wurde nicht gezahlt.[5][6]
### Auswirkungen und weitere Entwicklung
Die ehemalige Produktionshalle von Lilium in Oberpfaffenhofen geht an Quantum Systems, eine Zukunft für das Unternehmen als eigenständiger Flugtaxi-Anbieter gibt es nicht mehr. Die Patente, für die ursprünglich Milliarden investiert wurden, sichern nun Archer technologisches Know-how für die US-Konkurrenz.[3][4][1]
**Fazit:**
Der Verkauf der Patente an Archer Aviation ist das endgültige Ende der deutschen Lilium. Aktionäre gehen leer aus und haben keinerlei Anspruch auf Erlöse. Alle Hoffnungen auf einen Neustart oder eine Sanierung sind damit erledigt.[4][6][1][2][3]
