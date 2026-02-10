DAX-FLASH
Kleiner Rückschlag bei 25.000 Punkten
- Dax kämpft mit 25.000 Punkten, aktuell bei 24.995.
- US-Indizes verlieren Schwung, Nasdaq über 100-Tage-Linie.
- Anleger warten auf US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag zunächst Mühe mit der Charthürde um die Marke von 25.000 Punkten haben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.995 Punkte. Am Montagabend war der Dax, getragen von weiter starken US-Indizes, bis auf 25.016 Punkte gestiegen. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten.
Nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes etwas der Schwung aus. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 hielt sich aber letztlich über der zurückeroberten 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend. Der marktbreite S&P 500 ist in Lauerstellung, seinen Rekord von Ende Januar zu toppen.
Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch könnten die Anleger aber zunächst eine kleine Warteschleife fliegen./ag/zb
Man muß nicht auf den letzten Drops warten, aber wem erzähl ich das - Wichtig ist immer nur: Jeder konnte dabei sein, so geht Forum & Mehrwert... 🎵
DAX..........im IRANkanal
Guten Morgen, nach einem Tag Pause ist der Generator heut wieder bereit und spuckt die 24.710 als XC-Marke aus. Klasse Forum derzeit, hat gut an Qualität gewonnen, so darfs ruhig weiter gehen. Haut rein, es werden wieder die Fetzen fliegen....