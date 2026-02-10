    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Kleiner Rückschlag bei 25.000 Punkten

    • Dax kämpft mit 25.000 Punkten, aktuell bei 24.995.
    • US-Indizes verlieren Schwung, Nasdaq über 100-Tage-Linie.
    • Anleger warten auf US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag zunächst Mühe mit der Charthürde um die Marke von 25.000 Punkten haben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.995 Punkte. Am Montagabend war der Dax, getragen von weiter starken US-Indizes, bis auf 25.016 Punkte gestiegen. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten.

    Nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes etwas der Schwung aus. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 hielt sich aber letztlich über der zurückeroberten 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend. Der marktbreite S&P 500 ist in Lauerstellung, seinen Rekord von Ende Januar zu toppen.

    Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch könnten die Anleger aber zunächst eine kleine Warteschleife fliegen./ag/zb







    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
